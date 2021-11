Le location di È stata la mano di Dio: dove è stato girato il nono film del regista premio Oscar Paolo Sorrentino

È stata la mano di Dio è il nono film di Paolo Sorrentino: la pellicola segna il ritorno del regista napoletano dietro la macchina da presa a tre anni di distanza da Loro, opera ispirata alla vita di Silvio Berlusconi. Per È stata la mano di Dio, Sorrentino torna a girare a Napoli, la sua città: vediamo quali sono i luoghi del Capoluogo campano scelti come location per il film.

LEGGI: È stata la mano di Dio: trama e cast del film di Sorrentino

È stata la mano di Dio: dove è stato girato

La location principale del film È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino è Napoli, città natale del regista premio Oscar nel 2014 con La Grande Bellezza. Sono tanti i luoghi che fanno da sfondo alla pellicola che racconta la storia di un diciassettenne napoletano, Fabietto Schisa, ambientata durante gli anni Ottanta.

La troupe ha girato per tutta Napoli, cogliendo i luoghi più iconici della città: si va dal Vomero a Chiaia, passando per il lungomare e il cimitero di Poggioreale, fino ad arrivare a Piazza Plebiscito e allo Stadio San Paolo.

Ecco le location di È stata la mano di Dio a Napoli:

Lungomare

Vomero

Chiaia

Cimitero di Poggioreale

Stadio San Paolo

Piazza Plebiscito

Galleria Umberto I

Pur avendo Napoli come location principale, alcune scene del film sono state girate anche al di fuori del capoluogo campano, come la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina, dove la famiglia del protagonista trascorreva le vacanze estive. Durante il fil si vedono Massa Lubrense, Punta Campanella e lo scoglio Isca. Altre scene, inoltre, sono state girate a Capri e sull’isola di Stromboli, meta abituale delle vacanze di Sorrentino da adolescente.

LEGGI: È stata la mano di Dio quando esce e dove vedere

Le altre location di È stata la mano di Dio:

Costiera Amalfitana

Penisola Sorrentina

Massa Lubrense

Punta Campanella

Scoglio Isca

Capri

Stromboli

È stata la mano di Dio: cast e trama

Il cast di È stata la mano di Dio vede l’attore Filippo Scotti vestire i panni del protagonista, Fabietto Schisa. Tra gli attori principali del film ci sono anche Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Massimiliano Gallo, Renato Carpentieri, Cristiana Dell’Anna, Monica Nappo e Enzo Decaro. Il film, premiato con il Leone d’argento – Gran Premio della Giuria alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è ambientato negli anni Ottanta e racconta la storia di un ragazzo la cui vita viene sconvolta da due avvenimenti: l’arrivo di Diego Armando Maradona al Napoli e un grave incidente.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI