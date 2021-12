Domani è un altro giorno è un film del 2019 diretto da Simone Spada. Due i protagonisti. Si tratta di Marco Giallini e Valerio Mastandrea, interpreti di Giuliano e Tommaso.

Due le città nelle quali sono state girate le scene di Domani è un altro giorno, remake del film spagnolo Truman – Un vero amico è per sempre. Andiamo alla scoperta delle ambientazioni tra Italia e Spagna.

Domani è un altro giorno trama e cast

Tommaso e Giuliano sono due vecchi amici. Il rapporto tra loro si è però perso nel tempo. Il primo vive infatti da tempo in Canada. Il secondo, invece, è rimasto a vivere a Roma. Tommaso ha fatto ritorno nella Capitale, dove resterà per quattro giorni. Scopre che l’amico di un tempo è stato condannato da una diagnosi terminale.

L’uomo ha lottato per un anno contro la malattia ma alla fine ha deciso di rinunciare alle cure, che risultano alquanto invasive. Non può evitare la morte e così ha smesso di lottare. Nel corso di questi quattro giorni i due amici dovranno trovare il modo di dirsi addio.

Ecco il cast di Domani è un altro giorno:

Marco Giallini: Giuliano

Valerio Mastandrea: Tommaso

Anna Ferzetti: Paola

Andrea Arcangeli: Leo

Barbara Ronchi: Caterina

Jessica Cressy: Sophie

Domani è un altro giorno dove è stato girato

Dopo l’ottimo risultato di Hotel Gagarin, di cui era anche sceneggiatore, Simone Spada ha diretto Domani è un altro giorno, ad oggi suo ultimo film, giunto al cinema nel 2019. Andiamo alla scoperta delle location della commedia tra Italia e Spagna.

La maggior parte del film è stata girata a Roma. Il Trieste-Salario nuovamente sfruttato come set cinematografico, impegnando nello specifico via di Priscilla, sita alle spalle di piazza Gimma. Nello specifico si è scelto di girare presso il ristorante Mezzo. Le riprese nella zona hanno coinvolto anche la parte iniziale di via Fogliano.

Ci si è spostati attraverso varie zone del centro storico. È possibile vedere, ad esempio, i due amici protagonisti passeggiare per il Lungotevere Castello, a due passi da Castel Sant’Angelo. Per la realizzazione della pellicola sono state necessarie sette settimane. Nella parte finale delle riprese cast e crew si sono trasferiti in Spagna, girando il resto della commedia nel centro di Barcellona.

