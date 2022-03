Olivia Newton John come è oggi l’attrice di Grease: che fine ha fatto?

Olivia Newton John è una celebre attrice e cantante australiana. Ha oggi più di 70 ma il pubblico la ricorderà in eterno come la giovane Sandy in Grease. Ecco com’è cambiata nel corso degli anni.

Grease non ha segnato la fine della carriera di Olivia Newton John, che nel tempo si è però dedicata maggiormente ad altre doti artistiche. La sua è una ricca carriera ma in questa fase la sua vita è stata travolta da una notizia drammatica.

Olivia Newton John com’è cambiata

Olivia Newton John è nata a Cambridge il 26 settembre 1948. È una cantante e attrice australiana, di origini britanniche. La sua carriera artistica ha avuto inizio nel 1966. Ha mosso i primi passi nel mondo della musica, che rappresenta ancora oggi la sua attività principale. Ha trovato però il proprio posto eterno nella cinematografia mondiale con Grease, giunto al cinema nel 1978. Il musical con John Travolta è ancora oggi amatissimo. Ha in seguito recitato in altre pellicole, seppur non molte. Lo stesso dicasi per dei progetti televisivi, l’ultimo dei quali nel 2017, Sharknado 5.

Ha pubblicato nel tempo ben 37 album, di cui 26 in studio, 5 live, 3 colonne e sonore e altrettante raccolte. È stata sposata con l’attore Matt Lattanzi dal 1984 al 1995, con il quale ha avuto una figlia, l’attrice e cantante Chloe Lattanzi. Nel 2008 ha invece sposato il produttore John Easterling.

Olivia Newton John malattia

Olivia Newton John lotta contro il cancro dal 1992. In ben 28 anni ha dovuto fronteggiare ben tre diagnosi di tumore, che la tormenta da buona parte della sua vita ormai. Intervistata dal Guardian, ha raccontato di come si possa reagire e trasformare quella che sembra una condanna in un motivo per vivere al massimo.

In molti non si aspettavano che riuscisse a sopravvivere per così tanto tempo. Si sente bene e forte e il suo messaggio positivo è un vero esempio per il mondo. Nel 2017 ha scoperto per la terza volta del ritorno del cancro. Ha spiegato di sentire che qualcosa non andava, considerando l’abitudine alla condizione. Ogni giorno è una benedizione. Questa malattia le ha insegnato molto. Non augura a nessuno di ricevere questa notizia ma, al tempo stesso, offre un esempio positivo su come fronteggiare il tutto e non viverla come una condanna. È una chance per guardare a tutti i giorni con uno sguardo differente.

