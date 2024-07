Manuela Carriero oggi cosa fa dopo Uomini e Donne: più soldi lavorando

Manuela Carriero ha consolidato la sua fama grazie alla sua partecipazione come Tronista a Uomini e Donne nel 2023 dopo aver fatto faville anche a Temptation Island. Oggi la Carriero non è solo una influencer piuttosto richiesta dagli sponsor ma un nome in un ambito non televisivo. L’ex di Luciano Punzo e Stefano Sirena sul suo profilo ufficiale su Instagram conta ben 210.000 follower. Il pubblico di Canale 5 ricorda la pugliese di Taranto proprio per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2021, durante la decima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia. In quell’occasione l’ex tronista di Uomini e Donne si era presentata nel programma assieme al fidanzato Stefano Sirena, con cui stava da 4 anni e mezzo, ma nel mezzo del percorso dei sentimenti la coppia si è separata.

All’epoca Manuela Carriero, rispetto ad oggi, faceva un lavoro diverso. Era una barista, attività che ha poi lasciato dopo l’esperienza a Temptation Island. In quel contesto si era avvicinata al tentatore Luciano Punzo, e dopo la fine del programma i due avevano iniziato una relazione. Ma la loro storia era stata di breve durata, e nel 2022 Manuela Carriero era di nuovo single, e decideva di trasferirsi a Roma per iniziare una nuova vita. A quel punto arrivò poi il ruolo di tronista a Uomini e Donne che però dal punto di vista sentimentale non ha sbloccato la sua vita. Dopo qualche mese infatti ha abbandonato il trono, poco convinta dei due corteggiatori Michele e Carlo.

Manuela Carriero lavoro

Nata il 7 luglio 1989 a Brindisi, in Puglia, Manuela Carriero ha dunque da pochi giorni compiuto 35 anni. È cresciuta in una famiglia abbastanza problematica, come ha raccontato lei stessa, e fin da giovanissima ha dovuto imparare a cavarsela da sola. È stata in comunità da adolescente, e una volta maggiorenne ha iniziato a lavorare per mantenere i suoi fratelli e sorelle, a partire da Noemi, con cui ha un ottimo rapporto ancora oggi. Nei mesi scorsi ha rivelato di aver lasciato Uomini e Donne perché economicamente non le conveniva restare: otteneva solo i rimborsi spese e nel frattempo doveva stare in aspettativa dal lavoro.

Manuela Carriero oggi fa la store manager per un importante negozio di Roma. Ha da poco rilasciato un’intervista a Fanpage.it, in cui però ha parlato esclusivamente della sua passata esperienza a Temptation Island e ha dato qualche giudizio sull’edizione attuale dello show. Ha però aggiunto qualche dettaglio sui suoi ex più famosi: Stefano Sirena lo ha bloccato, e i due non si sono più rivisti (anche perché lei ora vive a Roma e non a Brindisi). Con Luciano Punzo è in buoni rapporti, ma i due non si sentono molto spesso. A quanto pare, Manuela Carriero oggi è ancora single.