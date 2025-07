Morta Adriana Asti l’addio sbagliato alla moglie di Fantozzi

È morta oggi l’attrice Adriana Asti all’età di 94 anni e c’è chi ha dato l’ultimo saluto social a Pina, moglie di Fantozzi, sbagliando interprete. Non è noto se l’artista è deceduta a causa di una malattia o di vecchiaia, era ricoverata da circa una ventina di giorni presso la clinica Villa Salaria. Adriana Asti ha avuto tre grandi amori: il primo marito pittore Fabio Mauri, il regista Bernardo Bertolucci e il secondo marito Giorgio Ferrara. A destare curiosità, dando un occhio alle domande degli appassionati di ricerche digital, non è la vita privata dell’attrice ma se abbia mai vestito i panni della moglie di ragionier Ugo interpretato da Paolo Villaggio.

La carriera di Adriana Asti

Teatro, tanto, e cinema con grandi registi nella lunghissima carriera dell’attrice milanese morta con serenità nel sonno. Gli esordi sono con Dino Risi in Buio in sala e con le commedie di Plauto. Poi Arrangiatevi con Totò, Rocco e i suoi fratelli con Visconti, Prima della rivoluzione con Bertolucci, Accattone con Pasolini e si potrebbe ancora continuare solo con la sua filmografia cinematografica.

Stesso discorso per l’impegnata carriera teatrale dell’artista, che aveva un ottimo rapporto con colleghi e registi a tal punto da avere come testimone di prime nozze Pasolini e migliore amica Franca Valeri. Divideva spesso il palcoscenico con Vittorio Gassman e preferiva reinterpretare i grandi classici di Pirandello e della prosa latina.

Adriana Asti e la moglie di Fantozzi

Una grandissima carriera per l’attrice morta oggi a 94 anni è la confusione ci può stare. Adriana Asti non ha mai fatto la moglie di Fantozzi in nessuno dei film di Paolo Villaggio, nonostante tragga in inganno la somiglianza evidente con l’attrice più nota che ha interpretato questo ruolo, la famosissima Milena Vukotic.

Chi ha fatto Pina

Se Adriana Asti non ha mai fatto la moglie di Fantozzi ci sono due grandi attrici ad averla interpretata accanto a Paolo Villaggio. La prima interprete di Pina è Liu Bosisio nei primi due film della saga ovvero Fantozzi e il Secondo tragico Fantozzi. La Bosisio è poi ritornata nei panni della consorte del ragionier Ugo in una delle pellicole più famose dell’attore genovese, Superfantozzi. Milena Vukotic ha vestito questo ruolo storico in tutti i restanti capitoli della celebre serie su gioie e dolori dell’italiano medio.

I film che Adriana Asti ha girato con piacere

Assodato che non ha lavorato con Paolo Villaggio e non hai mai recitato nei panni di Pina, c’è una vecchia intervista a Musicultura in cui l’attrice parla della sua carriera. Tra i film che Adriana Asti ha fatto quelli realizzati con Visconti e Strehler sono stati tra i più significativi per lei. Senza sminuire nessun altro lavoro svolto sul palcoscenico, per l’artista è stato bello “collaborare con grandi professionisti del settore”. Ogni collaborazione l’ha arricchita e dato il giusto entusiasmo per proseguire.