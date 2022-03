Chi è Stella di Uomini e Donne: un passato da dimenticare

Uomini e Donne: scopriamo chi è Stella, l’ex corteggiatrice di Biagio che ha dovuto vivere una brutta delusione.

Uno degli storici protagonisti del trono over di Uomini e Donne, Biagio Di Maro, è ancora al centro della scena. In particolare, a tenere alta l’attenzione è una delle sue ormai ex corteggiatrici, ovvero Stella, rimasta molto delusa per il comportamento del cavaliere, che durante la loro frequentazione ha volto le sue attenzioni verso una nuova dama entrata in studio, Cristiana, provocando la rabbia di Stella. La donna ha espresso tutta la sua rabbia, ammettendo di non voler più frequentare uomini come Biagio, di voler dimenticare presto l’uomo e di volere un uomo che abbia carattere e personalità e sia pronto a metterla al centro del suo mondo. Andiamo dunque alla scoperta di ciò che sappiamo su Stella, protagonista del trono over di Uomini e Donne.

Chi è Stella di Uomini e Donne

62 anni, proveniente da Abano Terme, in provincia di Padova, sappiamo che lavora come barman e che nella vita è stata sposata e ha un figlio di 33 anni, che l’ha resa nonna di due nipoti. Stella vive sola, in compagnia del suo gatto, ed è entrata a Uomini e Donne per ritrovare l’amore, cominciando a conoscere Biagio. Tra i due sembrava essere scattata la scintilla, c’è stato un bacio e l’attrazione era palese, ma poi tutto a un tratto la situazione è cambiata. Biagio ha rivolto le proprie attenzioni verso Cristiana, entrata nel programma per conoscere Stefano, e Stella si è infuriata.

La donna non ha perdonato a Biagio le troppe attenzioni che ha rivolto a Cristiana e ha attaccato anche la donna. Visibilmente delusa, Stella ha capito di non riuscirsi a fidare di Biagio, prendendo atto che la loro frequentazione è di fatto finita a causa della scarsa serietà del cavaliere.

