Nati stanchi, dove è stato girato: location

Dove è stato girato Nati Stanchi, il celebre film del 2002 che ha lanciato la carriera cinematografica del duo comico sicialiano Ficarra e Picone?

Con Nati stanchi, film del 2002, Ficarra e Picone hanno fatto il salto dalla comicità televisiva a quella cinematografica, diventando tra i comici più noti e apprezzati in Italia. In questo loro primo film, interpretano due disoccupati siciliani disposti a tutto pur di non trovare lavoro(e di non dover sposare le rispettive fidanzate).

Scopriamo quali sono state le location delle riprese del film, principalmente ambientato in un non meglio precisato paesino della Sicilia, terra d’origine dei due attori.

Nati Stanchi: le location

Il paesino siciliano attorno a cui gravita buona parte del film non viene mai nominato, ma la location che ha fornito l’ambientazione per questo luogo cinematografico è il borgo di Palazzolo Acreide. Si tratta di un paese di circa 8.000 abitanti, sito nella provincia di Siracusa.

Non tutte le scene sono state girate qui, però: infatti, i due protagonisti di Nati stanchi, a un certo punto, devono recarsi a Milano per un concorso, passando attraverso diverse disavventure che li faranno addirittura finire arrestati. Una di queste consiste nel venire fermati senza biglietto in metropolitana: questa scena è stata girata nella stazione di Lodi TIBB a Milano, lungo la linea 3 (o linea gialla).

