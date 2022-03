Ultima Fermata come funziona il nuovo programma di Canale 5

Ultima fermata prende il via su Canale 5: scopriamo come funziona il nuovo show condotto da Simona Ventura.

Un’ultima chiamata per le coppie in crisi: a partire da mercoledì 23 marzo Simona Ventura proverà ad affrontare i problemi delle coppie che, giunte a un bivio nella loro storia. La conduttrice aiuterà dunque i protagonisti a capire quale può essere la soluzione migliore per il loro destino, se provare ad andare avanti e recuperare il rapporto o se lasciarsi definitivamente e aprire un nuovo capitolo della loro vita. Vediamo dunque, con precisione, come funziona Ultima fermata.

Ultima fermata: come funziona

Ultima fermata prende il via dunque mercoledì 23 marzo, in prima serata su Canale 5. Il meccanismo del programma non è ancora chiarissimo, verrà sicuramente svelato con esattezza nel corso della prima puntata, ma stando alle anticipazioni lo show dovrebbe prendere vita in un loft, dove le coppie sotto esame si confronteranno. Lo scopo è arrivare all’ultima fermata, in cui i partner dovranno confrontarsi e prendere una decisione definitiva sul loro futuro.

Il format ricorda un po’ quello di un altro show di successo legato alle coppie, ovvero Temptation Island. Due programmi uguali nei fini, ovvero capire se una relazione può andare avanti o no, ma molto diversi nello svolgimento: qui le coppie vivranno un confronto più diretto, senza tentazioni e lontananza come sull’isola.

In attesa dunque dell’esordio dello show e di capire con esattezza le regole con cui si svolgerà, conosciamo tre delle coppie che vi prenderanno parte: Jonatan e Adryana, due giovani ragazzi provenienti dalla Campania che vogliono risolvere i loro problemi di coppia; Samuel e Valentina, il cui rapporto è minato dalla gelosia e infine Maurizio e Stefania, divisi dalla volontà della donna di allargare la famiglia, non assecondata però dal marito. Appuntamento dunque a martedì 23 marzo con la prima puntata di Ultima fermata.

