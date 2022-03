In nome di mia figlia: trama e cast

In nome di mia figlia è un film drammatico francese prodotto nel 2016 e interpretato da Daniel Auteuil: scopriamo insieme trama e cast della pellicola.

La lunga lotta di un padre per avere verità e giustizia per la figlia morta: è di questo che parla In nome di mia figlia, opera francese diretta nel 2016 da Vincent Garenq e ispirata a un fatto di cronaca realmente accaduto.

In nome di mia figlia: la trama del film

Siamo nel 1982, e il commercialista André Bamberski riceve la notizia dell’improvvisa morte della figlia quattordicenne Kalinka, che si trovava in vacanza in Germania assieme alla madre e al patrigno, il dottor Dieter Krombach. Ma quando legge il referto, André si convince che c’è qualcosa che non torna, e inizia a sospettare che sia successo qualcosa di strano che coinvolga Krombach.

Il commercialista francese accusa il medico tedesco di aver operato cure improprie sulla ragazzina poco prima della morte, e lo accusa di omicidio. André riesce a far incriminare Krombach in Francia e a farlo condannare a quindici anni di reclusione, facendo emettere contro di lui un mandato di cattura internazionale.

Da qui inizia la lunga battaglia di André per denunciare alla stampa le negligenze, mediche e giudiziarie, che hanno circondato il caso della morte di sua figlia, arrivando lui stesso a commettere dei crimini nel tentativo di assicurare il fuggitivo Krombach alla giustizia. Impresa che si realizzerà finalmente a trent’anni dalla morta di Kalinka.

In nome di mia figlia: il cast del film

Per questo dramma famigliare, la produzione si è affidato come protagonista a uno dei più noti attori francesi in circolazione, Daniel Auteuil (36 Quai des Orfevres, Niente da nascondere, N – Io e Napoleone), ma nel cast principale figura anche l’attore tedesco Sebastian Koch (Le vite degli altri, Il ponte delle spie, The Danish Girl). Ecco la lista completa degli interpreti.

Daniel Auteuil – André Bamberski

Marie-Josée Croze – Dany

Sebastian Koch – Dieter Krombach

Emma Besson – Kalinka

Lilas-Rose Gilberti – Kalinka da bambina

Cristelle Cornil – Cecile

Fred Personne – padre di André

Serge Feuillard – Mastro Gibaud

