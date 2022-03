Pay the Ghost: trama e cast

Pay the Ghost è un horror diretto da Uli Edel nel 2015, con Nicholas Cage protagonista: scopriamo tutto sulla pellicola, dalla trama al cast.

Se siete in cerca di un buon horror per elettrizzare la vostra serata, Pay the Ghost potrebbe fare al caso vostro. Diretto nel 2015 da Uli Edel (regosta tedesco celebre il film del 1981 Christiane F. – Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino) e interpretato da Nicholas Cage è un piccolo film di tensione da un’ora e mezza, tratto da un racconto dello scrittore di genere britannico Tim Lebbon.

Pay the Ghost: la trama del film

La vita di Mike Lawford, professore di New York, e di sua moglie Kristen viene sconvolta dalla misteriosa e inspiegabile sparizione del figlio di otto anni Charlie durante la parata di Holloween, evento che porta alla separazione della coppia.

Un anno dopo, però, Mike ancora non si è rassegnato, ed è ossessionato da continue visioni terrificanti del figlio scomparso e dalla sensazione di una inquietante presenza accanto a sé. Torna cosìa contattare Kristen, anche lei affetta dagli stessi strani fenomeni, e insieme decideranno di indagare per scoprire cos’è successo realmente a Charlie un anno prima.

I due compiranno una scoperta sconvolgente: ogni anno, durante la notte di Halloween, uno spirito maligno appare durante la festa e rapisce dei bambini. Mike e Kristen decidono di fermarlo, per riavere indietro il loro figlio.

Pay the Ghost: il cast del film

Un piccolo horror indipendente, tutto incentrato sul protagonista Nicholas Cage, uno dei più noti ed eclettici attori statunitensi della sua generazione, che guida un cast di volti poco noti. Ecco l’elenco completo degli interpreti di Pay the Ghost.

Nicholas Cage – Mike Lawford

Sarah Wayne Callies – Kristen Lawford

Veronica Ferres – Hannah

Jack Fulton – Charlie

Lyriq Bent – detective Jordan Reynolds

Erin Boyes – Emily

Susannah Hoffmann – Jane

Juan Carlos Velis – agente Morales

Stephen McHattie – uomo cieco

Lauren Beattie – Annie Sawquin

Kalie Hunter – Annie fantasma

Sam Velasquez – professor Oak

Caroline Gillis – sacerdotessa celtica

