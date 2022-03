Venom 2018: trama e cast

Venom è un film del 2018 ispirato al celebre personaggio dei fumetti Marvel, interpretato in questo caso da Tom Hardy. Ecco trama e cast della pellicola.

È il momento dei cattivi: non si tratta della prima volta sul grande schermo per Venom, tipico nemico di Spider-Man (era infatti già comparso in Spider-Man 3, del 2007, interpretato da Topher Grace), ma è sicuramente la prima da protagonista assoluto di una pellicola.

Nel nuovo corso dell’universo cinematico dello Spider-Man della Sony, questo personaggio va a fare da apripista a una nuova saga tutta dedicata ai cattivi dei fumetti dell’Uomo-Ragno, a cui ad esempio si è di recente aggiunto Morbius. Ma approfondiamo un po’ questo film del 2018 diretto da Ruben Fleischer (Benevenuti a Zombieland, Uncharted).

Venom (2018): la trama del film

Eddie Brock è un giornalista investigativo che sta seguendo un caso abbastanza controverso: quello della scomparsa e della morte di numerosi vagabondi in esperimenti condotti dalla Life Foundation di Carlton Drake. Per mettere alle strette l’imprenditore, Brock sfrutta alcuni documenti confidenziali ottenuti tramite la sua ragazza Anne Weying, che fa l’avvocato per la Life, ma questo conduce al licenziamento di entrambi e alla rottura della loro relazione.

Sei mesi dopo, la scienziata Dora Skirth contatta Eddie per aiutarlo con la sua indagine e denunciare Drake: grazie a lei, il giornalista riesce a entrare in una zona protetta dei laboratori di ricerca della Life, dove cerca di liberare una delle cavie ma finisce per essere attaccato da uno strano simbionte alieno su cui si stavano facendo degli esperimenti.

Il simbionte, però, si rivela una utile risorsa, proteggendo Eddie dai mercenari mandatigli contro da Drake per ucciderlo: il nome dell’alieno è Venom, e stringe un’alleanza con il giornalista, dato che ha bisogno di lui per sopravvivere e, in cambio, gli offre poter superumani. Ma, con l’aiuto di Anne e del suo nuovo fidanzato Dan, Eddie scopre che Venom sta in realtà consumando i suoi organi interni, così riesce a separarsi da lui utilizzando una macchina per la risonanza magnetica. Questo, prò, rende Eddie una facile preda per gli uomini di Drake, che così lo catturano.

Tocca quindi a Anne legarsi a Venom per irrompere nella sede della life e liberare il protagonista, restituendogli il simbionte. Adesso c’è da fermare il piano di Drake che, legatosi al simbionte Riot, intende raggiungere lo spazio con una sonda, per portare altri alieni sulla Terra. Nella battaglia finale, l’alleanza tra Eddie e Venom si rinsalderà, e i due riusciranno a evitare il peggio.

Venom (2018): il cast del film

Blockbuster supereroistico ad alto budget, Venom annovera comunque un cast con alcuni nomi noti, a partite dal protagonista Tom Hardy (Inception, Il cavaliere oscuro – Il ritorno, Mad Max: Fury Road, Dunkirk), fino addirittura a un’attrice candidata al premio Oscar come Michelle Williams (I segreti di Brokeback Mountain, Blue Valentine, Marilyn, Manchester by the Sea). Ecco la lista completa degli interpreti.

Tom Hardy – Eddie Brock / Venom

Michelle Williams – Anne Weying

Riz Ahmed – Carlton Drake / Riot

Jenny Slate – Dora Skirth

Michelle Lee – Donna Diego

Mac Brandt – Jack il barista

Scott Haze – Roland Treece

Woody Harrelson – Cletus Kasady

Reid Scott – Dan Lewis

Sope Aluku – Rosie Collins

Peggy Lu – signora Chen

Emilio Rivera – Richard

Wayne Pere – dottor Emerson

Melora Walters – Maria

