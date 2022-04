Jonathan degli orsi: trama e cast

Jonathan degli orsi è un western insolto e crepuscolare diretto dal celebre Enzo G. Castellari, con protagonista Franco Nero: ecco la trama e il cast.

Uno spaghetti-western fuori dagli schemi, appartenente alla fase più crepuscolare del genere. sia come ambientazione che come periodo: Jonathan degli orsi è uscito infatti nel 1995, per la regia di Enzo G. Castellari (Keoma, Il grande racket, Quel maledetto treno blindato) con protagonista l’immancabile Franco Nero. Approfondiamo la trama e il cast della pellicola.

Jonathan degli orsi: trama del film

Jonathan Kowalsky è un uomo cresciuto assieme a un cucciolo di orso bruno in una tribù indiana del Nord America, dopo che i suoi genitori, cercatori d’oro, erano stati uccisi quando lui era piccolo. Ormai adulto, vaga in cerca di vendetta, facendo anche giustizia di ogni sopruso in cui s’imbatte.

Un giorno, temendo che la sua sete di vendetta lo stia rendendo troppo simile alle persone che vuole combattere, decide di tornare alla sua tribù, dove si sposa con Shaya. La situazione nella zona, però, è molto tesa: il petroliere Fred Goodwin vuole le terre degli indiani per trivellarle, e inizia così una guerra contro la tribù. Jonathan viene infine catturato, ma sarà liberato da un afroamericano al soldo di Goodwin, che comprende la causa per cui lotta il protagonista.

Nello scontro finale, Jonathan uccide Goodwin, scoprendo infine sul suo cadavere il pendolo della madre, e comprendendo che era stato proprio il petroliere a uccidere i suoi genitori. Compiuta la sua vendetta e salvata la tribù, Jonathan e Shaya intraprendono un nuovo viaggio.

Jonathan degli orsi: cast del film

Protagonista assoluto della pellicola è Franco Nero, uno dei volti simbolo del western all’italiana grazie a film come Django, Le colt cantarono la morte e fu…, e Keoma. Il ruolo dell’antagonista è stato invece affidato a un altro caratterista classico del cinema di genere italiano, John Saxon.

Franco Nero – Jonathan

John Saxon – Fred Goodwin

Floyd Westerman – Tawanka

David Hess – Maddock

Rodrigo Obregon – Kaspar

Knifewing Segura – Chatow

Melody Robertson – Shaya

Igor Alimov – Jonathan da ragazzo

