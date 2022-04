Laura Pausini film Amazon: trama e cast di Piacere di conoscerti

Giovedì 7 aprile ha fatto il suo esordio su Amazon Prime Video il film di Laura Pausini, Piacere di conoscerti, diretto da Ivan Cotroneo. Un viaggio nella sua vita che è tutt’altro che una semplice esaltazione dei suoi successi. Si tratta di un’analisi profonda che lei fa oggi, matura e consapevole di sé. Un modo per guardarsi alle spalle, omaggiare la musica, suo vero amore, e spiegare come l’accettazione del fallimento sia una parte cruciale della crescita di chiunque.

Cosa avrebbe fatto Laura Pausini se non avesse vinto il Festival di Sanremo grazie al suo brano cult La solitudine? Avrebbe abbandonato la musica per sempre? Questo film parla di due Laura dalla vita ben differente, ma accomunate dalla voglia di cantare. Scoprite tutto quello che c’è da sapere.

Laura Pausini, Piacere di conoscerti trama e cast

Laura Pausini ha spiegato d’aver avuto in testa questo film per 29 anni. Ne ha poi scritto gran parte del soggetto di getto, una notte. Il tutto è venuto fuori in maniera fluida. Ha pensato di mostrare la vita mai vissuta di quella Laura che a Sanremo non è riuscita a imporsi e non è stata travolta dal successo. Quella che non ha mai avuto la chance di brillare dinanzi al mondo, così come ha fatto lei.

Se da una parte ripercorriamo il gran numero di successi della celebre cantante, famosa in tutto il mondo, vincitrice di Grammy e Golden Globe, dall’altro la vediamo trovarsi un altro lavoro e, al tempo stesso, esibirsi al piano bar come agli esordi. In entrambi i casi il sorriso non le manca, perché ha saputo sempre trovare tempo per la musica, sua assoluta passione.

Il cast vede Laura Pausini come assoluta protagonista, ovviamente. Trattandosi di un biopic, seppur sui generis, vi sono tante persone della sua vita di tutti i giorni. Spazio a Fabrizio e Laura Pausini, ovvero i suoi genitori, così come il compagno Paolo Carta e la figlia Paola. Restando in ambito familiare, appare anche la sorella Silvia. Un’attrice interpreta la cantante nel 1992, ed è Cesara Zeka. Beatrice Migliozzi è invece lei da bambina. Ad aggiungersi al cast poi Maria Pia Timo, che interpreta Melissa, e Luca Lorenzi, ovvero Marcello.

