Invictus – l’invincibile: trama e cast

Invictus – L’invincibile è un film del 2009 diretto da Clint Eastwood, che racconta la vera storia di Nelson Mandela e del Mondiale di rugby del 1995.

Una storia che insegna come ricostruire una grande frattura sociale, diretta magistralmente da Clint Eastwood (Gli spietati, Million Dollar Baby, Gran Torino) e tratta da una storia vera. Ecco tutte le informazioni sulla trama e il cast di Invictus – L’invincibile.

Invictus – L’invincibile: la trama del film

All’inizio degli anni Novanta, il regime razzista dell’apartheid in Sudafrica è caduto, e le prime libere elezioni hanno portato al potere uno dei suoi più strenui oppositori, Nelson Mandela. Ma il paese è diviso tra la maggioranza nera, a lungo discriminata, e la minoranza bianca, che ora non detiene più il potere.

In questo contesto, il Mondiale di rugby (sport popolarissimo tra i sudafricani bianchi, ma meno tra i neri) che si deve giocare proprio in Sudafrica nel 1995 diventa un momento fondamentale per la pacificazione del paese.

Il rapporto stretto tra Mandela e il capitano François Pienaar diventa il fattore attorno a cui si sviluppa l’avventura degli Springboks, che alla fine riusciranno nell’impresa di conquistare il titolo mondiale e divantare un simbolo di unità nazionale.

Invictus – L’invincibile: il cast del film

Il film, diretto dal noto attore e regista Clint Eastwood, vanta un cast di prim’ordine, con due celebri attori protagonisti, entrambi candidati all’Oscar e al Golden Globe: Morgan Freeman e Matt Damon.

Morgan Freeman – Nelson Mandela

Matt Damon – François Pienaar

Adjoa Andoh – Brenda Mazikubo

Tony Kgoroge – Jason Tshabalala

Julian Lewis Jones – Etienne Feyder

Patrick Mofokeng – Linga Moonsamy

Matt Stern – Hendrik Booyens

Leleti Khumalo – Mary

Marguerite Wheatley – Nerine Winter Pienaar

Patrick Lyster – padre di Pienaar

Penny Downie – madre di Pienaar

McNeil Hendricks – Chester Williams

Scott Eastwood – Joel Stransky

Isaac Feau’nati – Jonah Lomu

Grant L. Roberts – Ruben Kruger

