La storia segreta di Lady D: trama, cast e chi è l’attrice che interpreta Lady Diana

La storia segreta di Lady D è un film del 2013 che racconta le vicende che portarono prima alla fama e poi alla morte l’iconica Lady Diana Spencer.

La storia di Lady Diana affascina da sempre il mondo dei media e in generale la nostra società, anche per la sua tragica e controversa morte, e ha ispirato un numero incredibile di film, molti addirittura usciti quando Lady D era ancora in vita. Uno dei più recente e meglio riusciti è La storia segreta di Lady D, realizzato nel 2013 per la regia di Oliver Hirschbiegel (La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler).

La storia segreta di lady D: la trama del film

Il film inizia nel 1992, quando Diana Spencer e Carlo, Principe del Galles, annunciano la fine del loro matrimonio, causando un grande scandalo, mentre la figura di Lady D diventa sempre più popolare e amata dalle masse, tanto quanto è malvista a corte.

Tre anni dopo, durante una visita all’ospedale Royal Brompton per confortare un amico dopo un intervento al cuore, Diana conosce il cardiochirurgo di origine pakistana Hasnat Khan, del quale si innamora. Di lì a poco, la donna ottiene anche ufficialmente il divorzio da Carlo, e inizia a girare il mondo per sostenere diverse campagne umanitarie, cercando di tenere la propria relazione con Hasnat al riparo dai paparazzi.

Questa storia viene però infine scoperta dai giornali nel 1997, durante una sua visita in un Angola, nell’ambito della sua campagna contro le mine antiuomo. Hasnat, uomo riservato, non riesce a reggere la pressione dei media, e interrompe il suo rapporto con Diana, che così si rifugia tra le braccia del ricco imprenditore egiziano Dodi Al-Fayed, con cui inizia una nuova relazione.

Chi è la protagonista di La storia segreta di Lady D: il cats del film

Il ruolo della protagonista Diana Spencer è stato affidato alla nota attrice hollywoodiana Naomi Watts, all’epoca 45enne, nata in Inghilterra ma cresciuta in Australia. La Watts deve la sua fama prima di tutto a Mulholland Drive, film del 2001 diretto da David Lynch, ma ha poi saputo consolidarsi negli anni interpretando pellicole di vario genere (The Ring, 21 grammi, King Kong, La promessa dell’assassino, Funny Games, The impossible, Birdman), arrivando a ben due candidature all’Oscar come miglior attrice protagonista.

Ecco il cast completo di La storia segreta di Lady D.

Naomi Watts – Diana Spencer

Naveem Andrews – Hasnat Khan

Cas Anvar – Dodi Al-Fayed

Geraldine James – Oonagh Toffolo

Juliet Stevenson – Sonia

Charles Edwards – Patrick Jephson

Laurence Belcher – principe William

Harry Holland – principe Harry

Michael Byrne – Christiaan Barnard

Douglas Hodge – Paul Burrell

Charlie Mossini – Trevor Rees-Jones

Daniel Pirrie – Jason Fraser

Raffaello Degruttola – Mario Brenna

Leeandra Reddy – Nasreen

Art Malik – Samundar

Prasanna Puwanarajah – Martin Bashir

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI