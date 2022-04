Wake Up – Il risveglio: trama e cast

Wake Up – Il risveglio è un film thriller del 2018 con Jonathan Rhys Meyers e Francesca Eastwood: vediamo insieme trama e cast della pellicola.

Andiamo alla scoperta del film Wake Up – Il risveglio, pellicola di genere thriller diretta nel 2018 da Aleksandr Chernyaev su una sceneggiatura di Elana Zeltser.

Wake Up – Il risveglio: la trama del film

Un uomo si sveglia in un letto d’ospedale dopo un incidente d’auto, in seguito al quale ha persona la memoria. Purtroppo per lui, nella sua auto è stato trovato un cadavere, che corrisponde alla quinta vittima di un noto serial killer che la polizia stava inseguendo da tempo.

Dalla sua parte, il protagonista trova Diana, un’infermiera che inaspettatamente crede alla sua innocenza: il padre della ragazza si è infatti ucciso dopo essere stato accusato di un crimine che non aveva commesso, e lei ora si sente coinvolta nella storia del paziente smemorato. I due fuggono dall’ospedale, andando insiema alla ricerca della verità, guidati dai pochi frammenti di ricordi dell’uomo.

Le loro indagini li condurranno fino a scoprire una rete di crimini ben più grande di quello che potevano aspettarsi, e a rivelare l’identità del vero serial killer: si tratta di Oliver, il figlio dello sceriffo Bower che stava indagando sul caso. Nel frattempo, al nostro protagonista tornerà la memoria del proprio passato: lui è il detective Michael Winslow, che stava a sua volta indagando sugli omicidi.

Wake Up – Il risveglio: il cast del film

Centrale nello svoglimento di Wake Up – Il risveglio è senza dubbio la coppia di protagonisti. Jonathan Rhys Meyers è un attore irlandese divenuto molto popolare negli anni Duemila, grazie a film come Sognando Beckham e Match Point; Francesca Eastwood, invece, è la più giovane figlia di Clint Eastwood, e ha preso parte a film come Jersey Boys, Final Girl e Old.

Jonathan Rhys Meyers – John Doe / Michael Winslow

Francesca Eastwood – Diana

Malik Yoba – agente FBI Frank Ward

William Forsythe – sceriffo Roger Bower

James Austin Kerr – Oliver Bower

