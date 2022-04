Into the forest: trama e cast

Into the forest è un film drammatico del 2015, diretto da Patricia Rozema e tratto da un romanzo, che vanta come protagoiniste Ellen Page ed Evan Rachel Wood.

Into the forest è un film del 2015 ambientato in un futuro prossimo, tratto da un romanzo omonimo scritto da Jean Hegland nel 1996, che oscilla tra il dramma famigliare e il thriller apocalittico. Vediamo insieme trama e cast della pellicola.

Into the Forest: trama del film

Ci troviamo in un futuro non molto lontano dall’epoca attuale, in cui ormai tutte le attività umane si basano sull’energia elettrica, che però è sempre più scarsa. In una casa vicino alla foresta, in una zona della provincia americana, vivono le sorelle Nell ed Eva assieme al padre Robert, ma un giorno quest’ultimo ha un incidente e muore, lasciandole sole in un mondo sempre più ostile.

Nell ha una relazione con Eli, nel frattempo, ma tra lei e la sorella nascono delle frizioni, perché il ragazzo consuma parte delle loro scorte. Quando Eli decide di trasferirsi con Nell a Boston, dove la situazione dovrebbe essere migliore, Eva non vuole seguirli, e Nell accetta di restare con lei.

Ma la situazione peggiore, perché la casa è sempre più spesso bersaglio di saccheggiatori, ed Eva viene anche aggredita e stuprata, scoprendo poi di essere incinta. Con grande sorpresa della sorella, la ragazza decide di tenere il bambino, decisa a non dover rinunciare più a nulla di ciò che ha. Le due sorelle escogiteranno un modo per sopravvivere ad ogni costo, adattandosi alla situazione.

Into the forest: il cast del film

Al centro del film c’è il rapporto tra le due sorelle Nell ed Eva, interpretate rispettivamente da volti noti di Hollywood come Ellen Page (Juno, Inception, X-Men: Giorni di un futuro passato) – che dal 2020 è noto come Elliot Page, dopo aver fatto coming out come transgender – ed Evan Rachel Wood (Across the Universe, The Wrestler, Westworld).

Ellen Page – Nell

Evan Rachel Wood – Eva

Callum Keith Rennie – Robert

Max Minghella – Eli

Wendy Crewson – madre

Michael Eklund – Stan

