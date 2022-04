Il prescelto: trama e cast

Il prescelto è un horror del 2006 con Nicholas Cage, che è il remake di film di culto del 1973, The Wicker Man. Vediamo assieme trama e cast del film.

Remake poco fortunato di un film horror di culto degli anni Settanta, Il prescelto è stato diretto nel 2006 da Neil LaBute (Amici e vicini, Possession – Una storia romantica) ed è stato candidato a ben cinque Razzie Awards, gli anti-Oscar per eccellenza.

Il prescelto: la trama del film

Edward Malus, un agente di polizia in congedo, torna in azione quando la sua ex-fidanzata Willow, che lo aveva mollato sull’altare, gli chiede aiuto per trovare la figlia scomparsa, Rowan. L’uomo deve così recarsi sull’isola di Summersisle, al largo della costa occidentale degli Stati Uniti, dove le due donne vivevano, e procedere con l’indagine.

Edward scopre che sull’isola si pratica uno strano e inquietante culto pagano di tipo matriarcale, e per di più Willow gli rivela che in realtà Rowan è nata dalla loro unione, anche se lei non gliene aveva mai fatto parola. Le indagini, portano il poliziotto a sospettare che la ragazza sia stata rapita per diventare vittima sacrificale per il culto isolano, ma in realtà le cose stanno diversamente: la comunità, attraverso Willow, ha attirato Edward a Summersisle per sacrificarlo ai propri dei, bruciandolo vivo.

Il prescelto: il cast del film

L’attore principale del film è senza dubbio Nicholas Cage, celeberrimo interprete hollywoodiano impegnato sia in film d’autore che in pellicole più commerciali e di genere, che è anche produttore dell’opera (e che l’ha fatta dedicare al musicista Johnny Ramone, che aveva fatto scoprire all’attore il film del 1973). Nel cast, in ruoli marginali, ci sono anche James Franco e Aaron Eckhart.

Nicholas Cage – Edward Malus

Kate Beahan – Willow

Ellen Burstyn – Sorella SummersIsle

Frances Conroy – Dottor Moss

Molly Parker – Sorella Rose/Sorella Thorn

Leelee Sobieski – Sorella Honey

Diane Delano – Sorella Beech

Michael Wiseman – agente Pete

Erika-Shaye Gair – Rowan

Christa Campbell – cameriera

