Pacific Rim: trama e cast

Pacific Rim è un film di fantascienza diretto da Guillermo Del Toro nel 2013, che pesca a piene mani dalla tradizione pop giapponese. Ecco trama e cast.

Come in un vecchio cartone animato giapponese, robottoni contro mostri alieni. Da qui parte Pacific Rim, film di fantascienza decisamente pop diretto da Guillermo Del Toro (Hellboy, Il labirinto del fauno, La forma dell’acqua) su una sceneggiatura co-scritta assieme a Travis Beacham. Scopriamo qualcosa di più sul film.

Pacific Rim: la trama del film

In un futuro prossimo, la Terra è minacciata da colossali mostri chiamati Kaiju che emergono da una misteriosa breccia nell’Oceano Pacifico. Inizialmente, le nazioni si sono alleate per costruire come arma di difesa dei robottoni pilotabili da due persone collegate in una rete neurale, gli Jaeger, ma col tempo il progetto è stato abbandonato in favore della costruzione di un grande muro. Tuttavia, i robot sono ancora utilizzati, e il comandante Pentecost richiama in azione il vecchio pilota Raleigh, che anni prima aveva perso il fratello in un combattimento con un Kaiju.

Raleigh viene messo in squadra con la giovane Mako, una protetta di Pentecost, ma nel frattempo la squadra scientifica di cui fa parte Newton Geiszler scopre, analizzando il cervello di un Kaiju, che i mostri sono delle armi controllate da una civiltà aliena che sta dall’altra parte della breccia. Gli alieni avevano già visitato la Terra per colonizzarla in epoca preistorica, ma allora l’aria del pianeta era troppo pura, e hanno dovuto desistere; ora che, con l’inquinamento, la Terra è divenuta per loro abitabile, hanno mandato i Kaiju a distruggere la civiltà umana.

Ora il piano è quindi fare piazza pulita dei mostri e sparare una testata nucleare nella breccia, così da colpire gli alieni dall’altra parte. La battaglia coinvolgerà gli ultimi Jeager rimasti, tra cui Gypsy Danger, guidato da Raleigh e Mako.

Pacific Rim: il cast del film

Il cast di Pacific Rim vede come protagonista principale l’attore britannico Charlie Hunnam, noto sorpattutto per la serie tv Sons of Anarchy, affiancato qui da un attore di culto come Idris Elba (RocknRolla, Thor) e dalla giapponese Rinko Kikuchi (candidata all’Oscar nel 207 per Babel). Una parte secondaria è stata assegnata a Ron Perlman, altro volto noto di Hollywood e attore feticcio del regista Guillermo Del Toro.

Charlie Hunnam – Raleigh Becket

Idris Elba – Stacker Pentecost

Rinko Kikuchi – Mako Mori

Charlie Day – Newton Geiszler

Ron Perlman – Hannibal Chau

Robert Maillet – Aleksis Kaidanovsky

Robert Kazinski – Chuck Hansen

Max Martini – Herc Hansen

Clifton Collins Jr. – Tendo Choi

Burn Gorman – Hermann Gottlieb

Diego Klattenhoff – Yancy Becket

