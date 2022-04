Robocop: trama e cast

Robocop è un film di fantascienza di grande successo, diretto nel 1987 da Paul Verhoeven e capostipite di una saga cinematografica. Vediamo trama e cast.

Un cult del cinema di fantascienza, in equilibrio tra film di genere e d’autore, Robocop è stato un inaspettato successo della stagione 1987, arrivando a produrre due seguiti e un remake nel 2014.

La regia è affidata al cineasta olandese Paul Verhoeven, che con questo film venne lanciato tra i grandi Hollywood, arrivando poi a realizzare opere di successo come Atto di forza, Basic Instinct e Starship Troopers.

Robocop: la trama del film

In un futuro prossimo, Detroit è una città in preda alla criminalità; la multinazionale OCP punta a costruire una nuova zona residenziale, Delta City, ma serve che la città torni sicura, così l’azienda studia un nuovo sistema di sicurezza da pubblica di cui dotare la polizia locale. Il primo progetto, il droide ED-209 ha però un malfunzionamento durante la presentazione, uccidendo una persona, e così si passa al progetto di Bob Morton, che prevede la realizzazione di un cyborb poliziotto, Robocop.

Per il progetto viene scelto l’agente Alex Murphy, ridotto in fin di vita dopo una scontro con la banda di Clarence Boddicker: Murphy viene trasformato in una macchina inarrestabile, che agisce per far rispettare la legge seguendo delle direttive impiantate nel suo cervello elettronico, ma perde così ogni memoria della sua vita umana.

Dopo un po’, e anche grazie all’aiuto della collega Anne Lewis, Robocop inizia a recuperare la memoria, e va così a caccia di Boddicker per arrestarlo. Scopre così che dietro il criminale si nasconde addirittura Dick Jones, uno dei massimi dirigenti della OCP. Robocop si reca nella sede dell’azienda per arrestarlo, ma scopre una direttiva nascosta nel suo programma che gli impedisce di agire contro i dirigenti della OCP.

Robocop è costretto a fuggire dopo uno scontro con ED-209, ma a questo punto recupera chiaramente la memoria e il suo lato umano. Dopo aver sgominato e ucciso i membri della banda di Boddicker, inviati a ucciderlo definitivamente, il protagonista raggiunge la sede della OCP, mette fuori combattimento ED-209 e mostra ai dirigenti la registrazione della confessione di Dick Jones. Quando quest’ultimo viene lienziato dal presidente della OCP, Robocop è libero di ucciderlo.

Robocop: il cast del film

Il cast degli intepreti di Robocop è composto per lo più da caratteristi non particolarmente noti, essendo il film un prodotto a budget non elevatissimo. Il protagonista Peter Weller era noto, all’epoca, solo per parti in film minori come Le avventure di Buckaroo Banzai nella quarta dimensione, mentre molto più nota era Nancy Allen (Carrie – Lo sguardo di Satana, 1941 – Allarme a Hollywood!, Vestito per uccidere, Blow Out).

Peter Weller – agente Alex Murphy / Robocop

Nancy Allen – agente Anne Lewis

Dan O’Herlihy – presidente della OCP

Ronnie Cox – Dick Jones

Miguel Ferrer – Bob Morton

Felton Perry – Donald Johnson

Robert DoQui – sergente Warren Reed

Kurtwood Smith – Calrence Boddicker

Ray Wise – Leon Nash

