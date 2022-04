Ad Astra: trama e cast

Ad Astra è un film del 2019 con Brad Pitt, che rielabora in chiave fantascientifica un grande classico della letteratura come Cuore di tenebra.

Mescolare Joseph Conrad con la fantascienza? Si può fare, o almeno così ci dice il regista James Gray (Little Odessa, Civiltà perduta), autore nel 2019 dle film Ad Astra, con Brad Pitt protagonista e liberamente ispirato al celebre romanzo Cuore di tenebra (che già aveva ispirato Apocalypse Now di Francis Ford Coppola). Vediamo assieme trama e cast del film.

Ad Astra: la trama del film

Roy McBride è un ingegnere della NASA che conduce una vita alquanto solitaria, accudito dalla moglie Eve, quando la SpaceCom gli assegna una missione molto delicata: i picchi di energia che da tempo stanno mettendo a rischio al vita sulla Terra sarebbero collegato al progetto LIMA, a cui 29 anni prima prese parte il padre di Roy, Clifford, ma che venne disperso nell’orbita di Nettuno.

Muovendosi in un sistema solare ormai tutto colonizzato dall’uomo eppure vuoto, crepuscolare e desolante, Roy si mette alla ricerca di una soluzione, ma scoprirà che in realtà è stato scelto con la speranza di stanare il padre, che secondo la SpaceCom è ancora vivo ed è dvenuto in qualche modo una minaccia.

Roy, gravato dai suoi sentimenti verso il genitore che lo ha abbandonato da giovane, parte alla volta di Nettuno, dove troverà Clifford, rimasto lì per anni a studiare la vita extraterrestre, incapace di rassegnarsi ai risultati delle sue ricerche, secondo cui non esistono altre forme di vita nello spazio oltre a quella umana.

Ad Astra: il cast del film

Brad Pitt è il protagonista assoluto dell’opera, che ruota tutta intorno a lui. Tuttavia, per questo film James Gray è riuscito, come al solito, a mettere assieme un cast di tutto rispetto e con molto volti noti di Hollywood, anche se in ruoli minori. Ecco l’elenco completo degli interpreti.

Brad Pitt – maggiore Roy McBride

Tommy Lee Jones – H. Clifford McBride

Ruth Nega – Helen Lantos

Liv Tyler – Eve McBride

Donald Sutherland – colonnello Thomas Pruitt

John Ortiz – generale Rivas

Greg Bryk – Chip Garnes

Loren Dean – tenente Donald Stanford

Donnie Keshawarz – capitano Lawrence Tanner

John Finn – generale Stroud

Kimberly Elise – Lorraine Deavers

