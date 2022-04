Snakes on a Plane: trama e cast

Snakes on a plane è un thriller diretto da David R. Ellis nel 2006 con Samuel L. Jackson protagonista, divenuto suo malgrado un fenomeno di culto.

Storia curiosa, quella di Snakes on a plane, tratto d auna sceneggiatura per oltre dieci anni rifiutata dalle major di Hollywood e, alla fine, divenuta oggetto di culto su internet prima ancora che il film fosse uscito. La pellicola diretta da David R. Ellis (Final Destination 2) non ebbe grande successo al botteghino, ma fu oggetto di molte parodie comiche.

Snakes on a plane: la trama del film

Sean Jones deve prendere un aereo da Honolulu a Los Angeles per testimoniare contro il gangster Eddie Kim, e per questo gli è stata assegnata una scorta composta dagli agenti FBI Neville Flynn e John Sanders. Kim ha però escogitato un piano per togliere di mezzo il testimone: ha fatto nascondere nella stiva dell’aereo dei pericolosissimi serpenti, e ha fatto spruzzare dei feromoni sulle tradizionali ghirlande di fiori che vengono donate ai passeggeri, così da rendere i rettili ancora più feroci.

Snakes on a plane: il cast del film

Nonostante il budget non elevato e lo scarso successo di pubblico, Snake on a plane può contare su un buon cast, guidato da Samuel L. Jackson.

SAMUEL L. JACKSON – Neville Flynn

NATHAN PHILLIPS – Sean Jones

JULIANNA MARGULIES – Claire Miller

RACHEL BLANCHARD – Mercedes

BYRON LAWSON – Eddie Kim

FLEX ALEXANDER – Three Gs

KENAN THOMPSON – Troy

KEITH DALLAS – Big Leroy

DAVID KOECHNER – comandante Rick

ELSA PATAKY – Maria

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI