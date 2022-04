Chi m’ha visto: trama e cast

Chi m’ha visto è una commedia del 2017 con Pierfrancesco Favino e Beppe Fiorello, due dei più noti e amati attori italiani. Scopriamo insieme trama e cast del film.

Una commedia sulla fama che vanta un cast con tante comparse d’eccezione dal mondo della musica italiana: Chi m’ha visto, che fin dal titolo prende in giro il nome di un famoso programma tv sulle persone scomparse, è un film diretto nel 2017 da Alessandro Pondi (sceneggiatore e autore tv, qui all’esordio cinematografico).

Chi m’ha visto: la trama del film

Martino Piccione è un chitarrista che, pur avendo suonato al fianco di alcuni dei più grandi cantanti italiani degli ultimi anni, non ha mai raggiunto la fama che avrebbe sperato. Decide così di tornare al suo paese natale, in Puglia, ma anche qui scopre di venire preso poco sul serio a causa del suo lavoro. Come se non bastasse, la fidanzata lo molla per un altro.

A questo punto, Martino escogita un piano per riuscire finalmente a conquistare la fama che pensa di meritare: inscenare la propria scomparsa, così che i media inizino a occuparsi di lui. Con l’aiuto del compaesano Peppino Quaglia, che non è molto sveglio ma è l’unico che lo rispetta, sparisce e si nasconde in campagna, mentre nel mondo della musica italiana cresce l’ansia attorno alla sua sorte.

Chi m’ha visto: il cast del film

A farla da padroni sul set di Chi m’ha visto sono Piefrancesco Favino (Romanzo criminale, Il traditore, Hammamet) e Giuseppe Fiorello (Baaria, Benvenuto Presidente), ma nel cast a disposizione del regista Alessandro Pondi si trovano anche tanti vip che interpretano loro stessi. Vedi l’elenco completo degli interpreti.

PIERFRANCESCO FAVINO – Peppino Quaglia

GIUSEPPE FIORELLO – Martino Piccione

MARIELA GARRIGA – Sally

DINO ABBRESCIA – Tony Pettinato

MARIOLINA DE FANO – Natuzza

MICHELE SINISI – maresciallo Fagiano

MAURIZIO LOMBARDI – Don Julio

ORIANA CELENTANO – Laura

FRANCESCO LONGO – Elmo

SABRINA IMPACCIATORE – Simonetta Sabelli De Santis

ALBERTINO

MAX PEZZALI

J-AX

JOVANOTTI

GIANNI MORANDI

EDOARDO BENNATO

ELISA

GIULIANO SANGIORGI

NEK

TINA CIPOLLARI

PAOLA TURCI

GIORGIA

CARLO CONTI

MARA MAIONCHI

