Migliori nemici: trama e cast

Migliori nemici è un film del 2019 che, prendendo spunto da una storia vera, racconta del problema razziale negli Stati Uniti d’America. Ecco trama e cast.

Il tema del razzismo negli Stati Uniti, specialmente in quelli del Sud, nel corso del Novecento è sempre più spesso al centro della trama di tanti film, e anche Migliori nemici non fa eccezione. Questa pellicola diretta da Robin Bissell nel 2019 rimette in scena fatti realmente accaduti, e raccontati nel libro di Osha Gray Davidson The Best of Enemies: Race and Redemption in the New South.

Migliori nemici: la trama del film

Durham, North Carolina, 1971: le tensioni tra la comunità bianca e quella nera nella città sono alle stelle, e dopo l’incendio di una scuola elementare per bambini afroamericani l’amministrazione locale capisce che bisogna trovare una soluzione al problema dell’integrazione etnica. La decisione viene affidata a una charrette, un sistema di democrazia diretta che si affida alla popolazione per dirimere le controversie, dopo che entrambe le parti hanno presentato degli esperti per sostenere la propria causa.

Per difendere la parte afroamericana e favorevole all’integrazione viene scelta l’attivista per i diritti civili Ann Atwater, mentre per la parte dei conservatori bianchi viene scelto C. P. Ellis, un esponente locale del Ku Klux Klan. I due sono costretti a collaborare nonostante le loro inconciliabili differenze politiche, che sfociano in un vero e proprio odio.

Ma con il tempo, Ellis scopre che Atwater è una persona ben diversa da come se l’era immaginata, e inizia a riconsiderare la propria posizione sulla questione razziale nel paese. Alla fine, infatti, il voto dell’uomo sarà decisivo per l’approvazione della proposta d’integrazione, dopo la quale Ellis deciderà di abbandonare il KKK. I conservatori bianchi decideranno di boicottare la sua pompa di benzina, ma i suoi nuovi clienti inizieranno a essere gli afroamericani, riconoscenti per il suo supporto.

Migliori nemici: il cast del film

Il cast di Migliori nemici ruota attorno ai due protagonisti, Taraji P. Henson (candidata all’Oscar per Il curioso caso di Benjamin Button) e Sam Rockwell (Oscar per Tre manifesti a Ebbing, Missouri, e candidato anche per Vice – L’uomo nell’ombra). Ecco l’elenco completo degli interpreti.

TARAJI P. HENSON – Ann Atwater

SAM ROCKWELL – C. P. Ellis

BABOU CEESAY – Bill Riddick

ANNE HECHE – Mary Ellis

WES BENTLEY – Floyd Kelly

NICK SEARCY – Garland Keith

BRUCE MCGILL – Carvie Oldham

JOHN GALLAGHER JR. – Lee Trombley

NICHOLAS LOGAN – Wiley Yates

GILBERT GLENN BROWN – Howard Clement

