Noah: trama e cast

Noah è un film del 2014 di Darren Aronofsky che rilegge in chiave moderna e psicologica l’episodio biblico dell’Arca di Noé, con un un cast hollywoodiano.

La storia di Noé è uno dei momenti più celebri della Bibbia, ma sicuramente non l’aveta mai visto nel modo in cui viene raccontato da Darren Aronofsky (Pi greco – Il teorema del delirio, Requiem for a dream, The Wrestler), che cala la vicenda dell’Arca e del Diluvio universale in un contesto psicologico profondo e talvolta inquietante.

Vediamo insieme la trama e il cast di Noah.

Noah: la trama del film

In una terra desolata e corrotta, Noé ha la visione di una grande inonandazione che sommergerà il mondo, così comprende, grazie all’aiuto di suo nonno Matusalemme, che deve costruire una grande arca in cui rifugiarsi assieme alla propria moglie e ai loro figli, mettendo in salvo una coppia di ogni animale vivente.

Negli anni successivi, i preparativi per la partenza vengono messi a rischio dalle tensioni interne alla famiglia, in particolare per il rapporto sviluppatosi tra Sem e Ila, e dal conflitto con la tribù guidata dal violento Tubal-cain.

Alla fine il diluvio arriva, e con non poche difficoltà Noé e i suoi famigliari riusciranno a mettersi in salvo. Ma il viaggio sull’arca sarà lungo e metterà alla prova la loro fede, soprattutto quando si scoprirà che Ila è incinta.

Noah: il cast del film

Per realizzare la sua versione della storia dell’arca di Noé, il regista newyorkese si è affidato a un cast composto da ben tre premi Oscar, Russell Crowe (Il gladiatore, A beautiful mind), Jennifer Connelly (Requiem for a dream, A beautiful mind) ed Anthony Hopkins (The Elephant Man, Il silenzio degli innocenti). Vediamo l’elenco completo degli interpreti del film.

RUSSELL CROWE – Noé

JENNIFER CONNELLY – Naameh

RAY WINSTONE – Tubal-cain

ANTHONY HOPKINS – Matusalemme

EMMA WATSON – Ila

LOGAN LERMAN – Cam

DOUGLAS BOOTH – Sem

LEO MCHUGH CARROLL – Iafet

MARTON CSOKAS – Lamech

MADISON DAVENPORT – Na’el

FINN WITTROCK – giovane Tubal-cain

