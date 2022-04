S.W.A.T. – Squadra Speciale Anticrimine 2: trama e cast

S.W.A.T. – Squadra Speciale Anticrimine 2 è un film d’azione del 2011 ispirato a una serie tv degli anni Settanta e sequel di un altro film del 2003.

S.W.A.T. – Squadra Speciale Anticrimine 2 è il secondo capitolo del ciclo di S.W.A.T., lanciato nel 2003 con S.W.A.T. – Squadra Speciale Anticrimine, che però aveva cats e regista completamente diversi rispetto a ora.

Quetso film, diretto da Benny Boom, è ispirato come il precedente alla serie tv degli anni Settanta S.W.A.T., con protagonista Steve Forrest, ma anche rispetto a essa ci sono molte differenze.

S.W.A.T. – Squadra Speciale Anticrimine 2: la trama del film

Paul Cutler è un agente SWAT di Los Angeles che detiene il record per non aver mai perso vite in azione. Un giorno viene chiamato a Detroit per formare una squadra tutta sua, anche se finisce subito per avere dei contrasti con gli ufficiali di polizia locali Hollander e Kellogg.

Durante la sua prima missione, Cutler e la sua squadra devono liberare una ragazza presa in ostaggio dal compagno, Walter Hatch. Gli agenti SWAT riescono a liberarla, ma lei prende la pistola di Kellogg e cerca di uccidere il suo sequestratore; non riuscendoci, dice che non sarà mai al sicuro finché lui sarà in vita, e si suicida.

Cutler ha perso il suo record, ma soprattutto Hatch riuscirà presto a liberarsi e fuggire, e il protagonista scoprirà la pericolosità del tanto temuto criminale.

S.W.A.T. – Squadra Speciale Anticrimine 2: il cast del film

Produzione a basso budget, S.W.A.T. – Squadra Speciale Anticrimine 2 è un film con un budget abbastanza ridotto e poche star nel cast. Il protagonista Gabriel Macht è specializzato in film d’azione e polizieschi (The Spirit, Witheout), mentre l’antagonista Robert Patrick è un caratterista hollywoodiano dal volto alquanto noto (Terminator 2, Last Action Hero, Spy Kids).

GABRIEL MACHT – sergente Paul Cutler

CARLY POPE – Kim Byers

ROBERT PATRICK – Walter Hatch

SHANNON KANE – Lori Barton

GIANCARLO ESPOSITO – ispettore Hollander

KRISTANNA LOKEN – Rose Walker

KEVIN PHILLIPS – Kyle Watters

NICHOLAS GONZALEZ – Justin Kellogg

TONY YAYO – Carlos

MATT BUSHELL – Danny Stockton

GINO PESI – Wayne Wolport

MIKAH HAUPTMAN – Richard Mundy

