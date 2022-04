Quello che veramente importa: trama e cast

Quello che veramente importa è un film del 2016 diretto da Paco Arango, in cui proventi sono stati donati in beneficenza. Vediamo insieme trama e cast della pellicola.

Un piccolo film per un grande obiettivo: dietro a quest’opera diretta da Paco Arango c’è a volontà di andare a sovvenzionare Dynamo Camp, il primo campeggio italiano di terapia ricreativa.

Il regista spagnolo aveva già preso parte a un progetto simile con il suo precedente lungometraggio Maktub, i cui proventi sono stati destinati al finanziamento di un centro spagnolo per il trapianto di midollo osseo.

Quello che veramente importa: la trama del film

Alec è un giovane inglese trasferitosi da poco a vivere dallo zio in Nuova Scozia (Canada), per sfuggire ai debiti che il parente si propone di saldare al posto suo. Durante questa esperienza così lontano da casa, però, Alec scoprirà di possedere degli strani poteri curativi, che appartengono alla sua famiglia da generazioni.

Inizialmente, il ragazzo è riluttante a usare questo dono, ma cambierà idea una volta conosciuta Abigail, una ragazza malata di cancro allo stadio terminale.

Quello che veramente importa: il cast del film

Quello che veramente importa non ha un cast di grandi nomi, anche se tra i suoi interpreti principali c’è Jonathan Pryce (Brazil, I due papi, Il trono di spade). Il ruolo del protagonista è invece andato a Oliver Jackson-Cohen, attore e modello britannico noto soprattutto per i suoi ruoli nelle serie tv The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor.

OLIVER JACKSON-COHEN – Alec Bailey

JONATHAN PRYCE – Raymond Heacock

CAMILLA LUDDINGTON – Cecilia

JORGE GALICIA – Padre Mallory

