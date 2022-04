Shining: trama e cast

By

Shining, diretto nel 1980 da Stanley Kubrick e tratto da un romanzo di Stephen King, è uno dei film horror più iconici e apprezzati di sempre. Ecco trama e cast.

Se state cercando un horror di culto, che mescoli l’intrattenimento e il brivido con un grande cast e lo stile del cinema d’autore, allora non potete non guardare Shining, il capolavoro di Stanley Kubrick che ha pesantamente influenzato il cinema dell’orrore successivo. Più di recente, il film ha avuto anche un sequel, anche se di minore successo, Doctor Sleep.

Shining: la trama del film

Per terminare il suo romanzo, Jack Torrance accetta un lavoro di custode all’Overlook Hotel, un albergo isolato sulle montagne e chiuso durante l’inverno. Jack si trasferisce sul posto assieme alla moglie Wendy e al piccolo figlio Danny, che ha un amico immaginario di nome Tony, il quale gli consiglia di non recarsi all’hotel.

La famiglia arriva e saluta l’ultimo membro del personale che se ne va, il capo-cuoco Dick, che avverte che Danny ha in realtà delle abilità paranormali come la telepatia e la preveggenza, che lo stesso Dick possiede. L’uomo mette in guardia il bambino da quello che potrebbe vedere all’hotel: la struttura, infatti, ospita molti spiriti.

Saranno proprio queste entità a far precipitare l’esperienza della famiglia Torrance in un incubo senza precedenti, quando Jack inizierà a essere tormentato da visioni del passato, che lo condurranno lentamente alla follia omicida.

Shining: il cast del film

Stanley Kubrick è sempre stato famoso per la sua bailità nello scegliere i cast dei propri film, anche andando a scommettere su attori non particolarmente famosi. In questo caso, a fare da mattatore è soprattutto Jack Nicholson, il cui ruolo è divenuto iconico nel tempo.

JACK NICHOLSON – Jack Torrance

SHELLEY DUVAL – Wendy Torrance

DANNY LLOYD – Danny Torrance

SCATMAN CROTHERS – Dick Hallorann

BARRY NELSON – Stuart Ullman

PHILIP STONE – Delbert Grady

JOE TURKEL – Lloyd

BARRY DENNEN – Bill Watson

LISA e LOUISE BURNS – gemelle Grady

