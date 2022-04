Star Wars – Il risveglio della forza: trama e cast

Star Wars – Il risveglio della forza segna il ritorno dell’acclamata saga di Star Wars, proseguendo gli eventi del terzo film Il ritorno dello Jedi.



Ritorna Star Wars con un settimo episodio imperdibile, che prosegue gli eventi de Il ritorno dello Jedi (1983) e apre una nuova storyline nella saga di fantascienza più amata al mondo. Alla regia c’è questa volta J. J. Abrams (Star Trek, Super 8). Scopriamo trama e cast del settimo film del ciclo di Guerre Stellari.

Star Wars – Il risveglio della forza: la trama del film

Sono passati 30 anni dalla battaglia di Endor, e Luke Skywalker è scomparso senza lasciare traccia, mentre la Nuova Repubblica si trova minacciata dai rimasugli dell’Impero, il Primo Ordine, guidato dal misterioso Leader Supremo Snoke e con alla testa del suo esercito un sith chiamato Kylo Ren.

Il pilota Poe Dameron, che lavora per la Repubblica, arriva sul pianeta desertico Jakku alla ricerca di una mappa che dovrebbe condurre al nascondiglio di Luke Skywalker, ma anche il Primo Ordine è sulle sue tracce, e attacca il villaggio dove si nasconde Poe, facendo una strage. Davanti alla brutalità del massacro, uno dei soldati, Finn, decide di disertare e aiuta Poe a scappare.

I due presto si imbatteranno in Rey, una ragazza orfana che vive nel deserto recuperando e vendendo oggetti meccanici, e che attende che i suoi genitori tornino a prenderla. Rey si rivela una pilota sensazionale, e insiemele e Finn riusciranno a recuperare il Millennium Falcon e a lasciare il pianeta. Lungo la fuga, però verranno intercettati da due vecchi mercenari, Han Solo e Chewbacca, che riconosceranno la propria vecchia nave e accetteranno di condurre i ragazzi da Leia.

Star Wars – Il risveglio della forza: il cast del film

Per rilanciare la saga di Star Wars e catturare un pubblico nuovo e più giovane, la Disney si è affidata a un cast molto variegato, che mescola veterani dei vecchi episodi come Harrison Ford e Carrier Fisher e attori della nuova generazione come Daisy Ridley e John Boyega. Ecco il cast completo di Star Wars – Il risveglio della forza.

HARRISON FORD – Han Solo

CARRIE FISHER – Principessa Leia

DAISY RIDLEY – Rey

JOHN BOYEGA – Finn

ADAM DRIVER – Kylo Ren

OSCAR ISAAC – Poe Dameron

LUPITA NYONG’O – Maz Kanata

ANDY SERKIS – Snoke

DOMHNALL GLEESON – Hux

ANTHONY DANIELS – C-3PO

PETER MAYHEW – Chewbacca

MAX VON SYDOW – Lor San Tekka

MARK HAMILL – Luke Skywalker

