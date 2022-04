Il professor Cenerentolo: trama e cast

Il professor Cenerentolo è un film commedia del 2015 di e con Leonardo Pieraccioni: scopriamo insieme la trama e il cast della pellicola.

Il professor Cenerentolo è il dodicesimo film di Leonardo Pieraccioni in veste di regista e attore, un commedia sentimentale nel tipico stile dell’autore toscano, che si è rivelata un ottimo successo di pubblico nel 2015, con quasi 6 milioni di euro incassati.

Il professor Cenerentolo: la trama del film

Umberto Massacciacculi sta finendo di scontare una condanna al carcere di Ventotene, dopo aver cercato di fare una rapina in banca per salvare la sua azienda dal fallimento. Gli viene concesso di svolgere un lavoro diurno fuori dal penitenziario, e inizia così un impiego come bibliotecario e tutor della figlia del direttore della struttura, che si sta per laureare.

Un giorno, Umberto conosce Morgana, un’affascinante insegnante di ballo ignara del fatto che sia un detenuto: dato che tutti, in prigione, lo chiamano “professore”, lei crede lavori lì come educatore. Così, Umberto inizia a disertare il lavoro in biblioteca per incontrarla, ma ogni sera a mezzanotte deve rientrare in carcere. Ovviamente, prima o poi la verità verrà a galla.

Il professor Cenerentolo: il cast del film

Come sempre nei film di Leonardo Pieraccioni, l’attore comico toscano è regista, co-sceneggiatore e protagonista della pellicola, sempre impegnato in una particolare relazione sentimentale con una differente protagonista femminile. In questo caso, quest’ultimo ruolo è interpretato da Laura Chiatti.

LEONARDO PIERACCIONI – Umberto Massaciuccoli

LAURA CHIATTI – Morgana Di Filippo

DAVIDE MAROTTA – Arnaldo Mangelli

FLAVIO INSINNA – Giuseppe Rizzo, direttore del carcere

MASSIMO CECCHERINI – Vincenzo Zambrotta, “Tinto”

NICOLA ACUNZO – Ciro Calabrese

NICOLA NOCELLA – agente Carmine Nocella

LORENA CESARINI – Sveva Bocchino

MANUELA ZERO – Mia Marano

LISA RUTH ANDREOZZI – Martina Massaciuccoli

SABRINA PARAVICINI – Sabrina De Stefano

LUCIANNA DE FALCO – signora Lucia Mammolotti

SERGIO FRISCIA – don Vincenzo Catania

EMANUELA AURIZI – Anna Graziani, sposa

LORENZO RENZI – Hannibal Capuano

PIETRO GHISLANDI – Giorgio Mazzanti, “Pangrattato”

GIULIA SOFIA PAOLUCCI – Maria Capanni

ARTURO GAMBARDELLA – Giorgio Lagreca, ballerino

GAETANO GENNAI – Pietro Gennai

NIKI GIUSTINI – Alessio Giustini

ALESSANDRO PACI – Rocco Laspisa, agente di polizia

