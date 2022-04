Judy: trama e cast

Judy è un film del 2019 in cui Renée Zellweger interpreta la mitica Judy Garland, ruolo per cui ha vinto anche il premio Oscar: ecco trama e cast del film.

Film da Oscar per Renée Zellweger, premiata come miglior attrice protagonista nei panni della celebre attrice Judy Garland (protagonista di film come Il mago di Oz ed È nata una stella), in quest’opera diretta da Rupert Goolde (True Story) e tratta dal dramma teatrale End of the Rainbow di Peter Quilter. Scopriamo qualcosa di più sulla pellicola.

Judy: la trama del film

Judy racconta l’ultimo periodo della vita di Judy Garland, divenuta una star del cinema e della musica giovanissima grazie a Il mago di Oz (1939), ma oggi ormai in declino. Siamo nel 1968, l’attrice ha ormai superato i quarant’anni, ha quattro divorzi alle spalle, sta perdendo la voce e non è messa nemmeno a livello economico.

Per amore dei suoi figli più piccoli, accetta malvolentieri una tournée a Londra, dov’è ancora ricordata con ammirazione, ma durante i concerti emergeranno vecchi problemi legati alla sua vita, in particolare nel rapporto con l’ex-marito Sid, oltre che i probemi di salute della Garland.

Judy: il cast del film

Figura centrale di Judy è ovviamente la protagonista, interpretata da Renée Zellweger (già premio Oscar nel 2004 per Ritorno a Cold Mountain e candidata in precedenza per Il diario di Bridget Jones e Chicago). Attorno a lei gira tutto il cast del film, composto da interpreti molto meno noti. Ecco l’elenco completo.

RENÈE ZELLWEGER – Judy Garland

DARCI SHAW – Judy Garland da giovane

FINN WITTROCK – Mickey Deans

RUFUS SEWELL – Sidney “Sid” Luft

MICHAEL GAMBON – Bernard Delfont

JESSIE BUCKLEY – Rosalyn Wilder

BELLA RAMSEY – Lorna Luft

ANDY NYMAN – Dan

RICHARD CORDERY – Louis B. Mayer

FENELLA WOOLGAR – Margaret Hamilton

