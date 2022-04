12 round: trama e cast

12 round è un film d’azione del 2009 con protagonista il wrestler John Cena, in uno dei suoi primi ruoli cinematografici. Vediamo trama e cast della pellicola.

Action adrenalinico anche se a basso costo, costruito sulle spalle del celebre wrestler John Cena. Alla regia c’è un esperto del genere come Renny Harlin, già regista di film come 58 minuti per morire, Cliffahanger e Corsari.

12 round: la trama del film

Casualmente, un giorno il detective Danny Fosher s’imbatte nel criminale in fuga Miles Jackson e riesce a fermarlo, ma nello scontro muore Erica, la fidanzata di quest’ultimo. Un anno dopo, Jackson riesce ad evadere e rapisce Molly, la compagna di Danny, per vendicarsi del poliziotto: per salvare la donna, il protagonista dovrà superare dodici ostacoli preparati per lui dall’avversario.

12 round: il cast del film

Interprete principale e motivo d’attrazione numero uno per 12 round è senza dubbio John Cena, wrestlerdi grande successo e oggi anche apprezzato attore da blockbuster (Bumblebee, Fast & Furious 9, The Suicide Squad). All’epoca questo era però solo il suo secondo film, dopo l’esordio del 2006 in Presa mortale.

JOHN CENA – Detective Danny Fisher

AIDAN GILLEN – Miles Jackson

ASHLEY SCOTT – Molly Porter

STEVE HARRIS – Agente speciale George Aiken

BRIAN J. WHITE – Detective Hank Carver

GONZALO MENENDEZ – Agente Ray Santiago

TAYLOR COLE – Erica Kessen

KYLE CLEMENTS – Dave Fisher

TRAVIS DAVIS – Anthony Deluso

PETER NAVY TUIASOSOPO – Willie Dumaine

