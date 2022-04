Lone survivor: trama e cast

Lone survivor è un film d’azione del 2013 diretto da Peter Berg con Mark Wahlberg, ispirato a una storia vera. Ecco trama e cast della pellicola.

Negli anni, il regista Peter Berg si è specializzato nel dirigere storie vere al confine tra il dramma e il film d’azione, partendo proprio da Lone survivor (ispirato alle vicende autobiografiche del Navy SEAL Marcus Luttrell in Afghanistan) per poi arrivare a opere come Deepwater – Inferno sull’oceano e Boston – Caccia all’uomo. Concentriamoci allora su questo primo film.

Lone survivor: la trama del film

Marcus Luttrell è a capo di una squadra di soldati Navy SEAL dell’esercito statunitense di stanza in Afghanistan nel 2005: il loro compito è di individuare la base dove si nasconde Ahmad Shah, leader talebano responsabile della morte di numerosi marines. La missione, però, finisce presto per complicarsi, e i soldati si ritrovano accerchiati dai nemici e costretti a tutto pur di sopravvivere.

Lone survivor: il cast del film

Mark Wahlberg è l’interprete principale, sia come ruolo che come notorietà, di Lone survivor, ma nel cast della pellicola diretta da Peter Berg figurano anche altri attori abbastanza popolari di Hollywood. Ecco il cast completo del film.

MARK WAHLBERG – Marcus Luttrell

TAYLOR KITSCH – Michael ‘Mike’ Murphy

EMILE HIRSCH – Danny Dietz

BEN FOSTER – Matt ‘Axe’ Axelson

ERIC BANA – Erik Kristensen

ALEXANDER LUDWIG – Shane Patton

YOUSOUF AZAMI – Shah

ALI SULIMAN – Gulab

JERY FERRARA – Sergente Hasslert

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI