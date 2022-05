Teresa Saponangelo è candidata ai David di Donatello 2022 per il ruolo di Maria in È stata la mano di Dio. Scopriamo chi è la famosa attrice.

Teresa Saponangelo è una celebre attrice dalla lunga carriera, ben divisa tra cinema e televisione. Interpreta il ruolo di Maria, mamma di Fabietto, in È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Un’interpretazione che potrebbe farle vincere il David di Donatello 2022 come miglior attrice non protagonista. Scopriamo quello che c’è da sapere su di lei.

Teresa Saponangelo chi è

Nata a Taranto il 22 ottobre 1973, Teresa Saponangelo è cresciuta a Napoli, dove si è diplomata al liceo classico. Ha poi frequentato il DAMS di Roma, prendendo parte a un corso triennale di formazione teatrale nel 1987.

Il suo esordio a teatro avviene con Dentro la cronaca dentro la storia. La prima esperienza al cinema avviene con Il verificatore di Sterfano Incerti nel 1994. Da allora non si è più fermata. Ha collaborato a tre film di Antonio Capuano, Pianese Nunzio, 14 anni a maggio, Polvere di Napoli e Il buco in testa. Quest’ultimo l’ha vista vincere il Nastro d’argento come miglior attrice protagonista.

Sul fronte televisivo la sua prima esperienza è stata sul set di Un medico in famiglia nel 1998. Ha poi recitato in La squadra, Attacco allo Stato, Squadra antimafia e Vivi e lascia vivere, tra le altre cose.

Teresa Saponangelo vita privata

Per diversi anni Teresa Saponangelo è stata sposata con il regista David Emmer, con il quale ha spesso collaborato in televisione e a teatro. La coppia ha avuto un figlio, Luciano. Ama viaggiare e, come confessato in un’intervista a La Repubblica, è solita scambiare casa con turisti da ogni parte del mondo. Vive a Roma ma quando può torna in Puglia nella sua casa di Porto Selvaggio.

È stata la mano di Dio trailer

