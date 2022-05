Noi siamo tutto: trama e cast

- Advertisement -

Noi siamo tutto è un film drammatico del 2017 diretto da Stella Meghie e tratto da un romanzo. Scopriamo trama e cast della pellicola.

Un film sentimentale adolescenziale sul tema della malattia, che si inserisce nel sottogenere lanciato da Colpa delle stelle (2014) e tratto dal best seller omonimo di Nicola Yoon. Dirige Stella Meghie (Jean of the Joneses).

Noi siamo tutto: la trama del film

Madeleine è un’adolescente affetta da una grave quanto rara malattia che, avendo molto indebolito le sue difese immunitarie, vive praticamente come reclusa in casa. Un giorno, però, una nuova famiglia si trasferisce nell’abitazione accanto alla sua, e dalla finestra la ragazza scorge il coetaneo Olly, di cui subito s’innamora. Da questo semplice contatto visivo, nascerà una storia d’amore che sfiderà ogni ostacolo.

Noi siamo tutto: il cast del film

Una storia, quella di Noi siamo tutto, che si basa assolutamente sul carisma dei suoi due giovani protagonisti, coinvolti in un’appassionante quanto complicata storia sentimentale. La produzione ha scommesso su due interpreti emergenti anche se poco noti: Amandla Stenberg (Hunger Games) e Nick Robinson (Jurassic World, Kong: Skull Island).

AMANDLA STENBERG – Madeline “Maddy” Whittier

NICK ROBINSON – Oliver “Olly” Bright

ANIKA NONI ROSE – Dott.sa Pauline Whittier

ANA DE LA REGUERA – Carla

DANUBE HERMOSILLO – Rosa

TAYLOR HICKSON – Kara Bright

DAN PAYNE – Joe Bright

FIONA LOEWI – Mae Bright