Protagonista Flashdance oggi: che fine ha fatto Jennifer Beals FOTO

Era la protagonista di Flashdance, ma chi fine ha fatto oggi, 39 anni dopo, l’attrice Jennifer Beals? Ecco com’è diventata oggi.

Nel 1983, a soli 19 anni, l’esordiente Jennifer Beals diventava rapidamente una star mondiale grazie al film Flashdance, in cui interpretava Alex Owens, una giovane operaia che sognava di diventare una ballerina professionista ed entrare in una sciola prestigiosa.

Flashdance fu un incredibile successo di pubblico all’epoca (grazie anche alla colonna sonora dell’italiano Giorgio Moroder, vincitore dell’Oscar per il brano What a Feeling) e lanciò la carriera della sua giovane interprete, ma da allora cosa è successo a Jennifer Beals? Scopriamo com’è oggi l’attrice originaria di Chicago, che per questo film aveva ricevuto una candidatura al Golden Globe.

Jennifer Beals, com’è oggi la protagonista di Flashdance

Oggi Jennifer Beals ha 59 anni e fa ancora l’attrice, anche se dopo Flashdance si è dedicata principalmente al cinema d’autore. Innanzitutto, in seguito al successo del film del 1983 si era concentrata sul terminare gli studi all’Università di Yale, dove si è laureata nel 1986 in letteratura americana.

Successivamente ha lavorato in vari film indipendenti, anche in Europa (nel 1990 era in Doctor M. di Claude Chabrol, nel 1993 in Caro Diario di Nanni Moretti), ed è in parte anche a lei che si deve il successo di Questin Tarantino: i due sono da tempo molto amici, e quanto il regista non era ancora affermato veniva spesso ospitato nella casa di lei a Los Angeles. Per questo, Jennifer Beals è citata nei ringraziamenti finali di Pulp Fiction ed è in seguito apparsa in Four Rooms.

Più di recente si è dedicata molto alla televisione, recitando in varie serie tv, in particolare Taken e Swamp Thing, oltre a essere apparsa in The Book of Boba Fett. Il suo ultimo progetto per il cinema è stato il film del 2019 After.

Sul fronte sentimentale, Jennifer Beals è ancora sposata, dal 1998, con Ken Dixon, da cui ha avuto una figlia nel 2005. In precedenza era stata sposata, dal 1986 al 1996, con il regista Alexandre Rockwell, con cui ha spesso lavorato.