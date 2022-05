Ip Man 2: trama e cast

- Advertisement -

Ip Man 2 è un film di arti marziali del 2010 diretto da Wilson Yip, seguito di Ip Man del 2008. Vediamo insieme la trama e il cast della pellicola.

Ritorna in scena il maestro Ip Man, interpretato dal solito Donnie Yen: in questo secondo capitolo della saga prosegue la storia, tra realtà e leggenda, del celebre maestro dello stile wing chun che insegnò anche a Bruce Lee (che appare brevemente, come personaggio, anche in questa pellicola). Scopriamo di più su Ip Man 2.

Ip Man 2: la trama del film

Finita la guerra, nei primi anni Cinquanta Ip Man lascia con la famiglia la sua città di Foshan per trasferirsi nella più ricca Hong Kong, dove apre la sua scuola di arti marziali. Ma ritagliarsi uno spazio nella nuova città non è affatto semplice, e gli scontri con le altre scuole sono all’ordine del giorno.

Le cose peggiorano quando, durante un’esibizione, il brutale pugile britannico Twister uccide il già vecchio e malato maestro Hung. A questo punto, Ip Man deve sfidare l’avversario occidentale per difendere l’onore del kung fu e della Cina.

Ip Man 2: il cast del film

Nel cast della pellicola viene ovviamente riconfermato, nel ruolo di protagonista, Donnie Yen. Attorno a lui, il cast si arricchisce con altri nomi di punta del cinema di arti marziali di Hong Kong, a partire dal veterano Sammo Hung. Nel ruolo dell’antagonista, lo stuntman e artista marziale britannico Darren Shahlavi (Alone in the Dark, 300, Watchmen).

DONNIE YEN – Ip Man

LYNN HUNG – Cheung Wing-sing

LI CHAK – Ip Chun

SIMON YAM – Zhou Qing Quan

SAMMO HUNG – Maestro Hung Quan

HUANG XIAOMING – Wong Leung

LUIS FANG – Jin Shan Zhao

DARREN SHAHLAVI – Taylor “Twister” Milos

JIANG DAI-YAN – Bruce Lee