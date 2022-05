La conseguenza: trama e cast

- Advertisement -

La conseguenza è un film del 2019 diretto da James Kent, ambientato dell’immediato secondo dopoguerra. Ecco la trama e il cast della pellicola.

Tratto dall’omonimo romanzo del 2013 di Rhidian Brook, che ha lavorato alla sceneggiatura del film assieme a Joe Shrapnel e Anna Waterhouse, La conseguenza è un film drammatico e sentimentale d’ambientazione post-bellica, con un cast in cui brilla soprattutto la protagonista femminile Keira Knightley. La regia è affidata a James Kent (Testament of Youth).

La conseguenza: la trama del film

Siamo nella Germania dell’inverno del 1946, poco dopo la fine della Seconda guerra mondiale, e Rachael Morgan arriva in un’Amburgo ancora distrutta dal conflitto per rincongiungersi a suo marito Lewis, un ufficiale britannico di stanza in città. La coppia va a vivere in una grande casa assieme ai proprietari, un uomo tedesco, Stefan, e la sua giovane figlia. Le ferite della guerra creeranno tensioni e problemi, ma alla fine tra Rachael e Stefan nascerà qualcosa di più profondo.

La conseguenza: il cast del film

Keira Knightley è senza dubbio l’attrice più nota del film, grazie al suo ruolo nella saga di Pirati dei Caraibi e le sue due nomination all’Oscar (nel 2006 per Orgoglio e pregiudizio, e nel 2015 per The Imitation Game). I due ruoli maschili sono invece affidati al connazionale Jason Clarke (già visto in Zero Dark Thirty, Il grande Gatsby e Terminator Genisys) e lo svedese Alexander Skarsgard (True Blood, The Legend of Tarzan, The Northman). Ecco il cast completo del film La conseguenza.

KEIRA KNIGHTLEY – Rachael Morgan

JASON CLARK – Lewis Morgan

ALEXANDER SKARSGARD – Stefan Lubert

MARTIN COMPSTON – sig. Burnham

KATE PHILLIPS – Susan Burnham

FIONN O’SHEA – Barker

ALEXANDER SCHEER – Siegfried Leitmann

ANNA KATHARINA SCHIMRIGK – Heike

JACK LASKEY – Wilkins

ROSA ENSKAT – Greta

FLORA THIEMANN – Freda Lubert

FREDERICK PRESTON – Michael Morgan