The Domestics: trama e cast

The Domestics è un film del 2018 diretto da Mike P. Nelson, in bilico tra fantascienza e horror. Scopriamo insieme trama e cast della pellicola.

Suspance in scenari post-apocalittici: The Domestic è un film di genere low budget diretto da Mike P. Nelson, che punta a intrattenerci per un’oretta e mezza. Ecco tutto ciò che serve sapere sul film, dalla trama agli attori principali.

The Domestics: la trama del film

Gli Stati Uniti del futuro sono stati devastati da un attacco con armi chimiche, che ha trasformato il paese in una landa desolata in preda alla criminalità e all’anarchia. In questo contesto, i coniugi Nina e Mark decidono di mettere da parte le divisioni presenti tra loro prima della catastrofe per restare insieme e affrontare il pericoloso viaggio fino alla casa dei genitori di lei a Milwaukee.

The Domestics: il cast del film

Film di genere a basso costo, The Domestics si concentra sulla sua coppia di protagonisti, due interpreti entrambi con Superman nel curriculum: Kate Bosworth è un’attrice di lunga esperienza, soprattutto nell’horror, che ha raggiunto l’apice della carriera recitando il ruolo di Lois Lane in Superman Returns del 2006; Tyler Hoechlin, invece, veste da qualche anno i pani del noto supereroe in tv, apparendo in varie serie, tra cui in particolare Superman & Lois. Ecco il cast completo del film.

KATE BOSWORTH – Nina West

TYLER HOECHLIN – Mark West

LANCE REDDICK – Nathan Wood

JACINTE BLAKENSHIP – Theresa Wood

SONOYA MIZUNO – Betsy

DANA GOURRIER – Wanda

DAVID DASTMALCHIAN – Willy Cunningham

THOMAS FRANCIS MURPHY – Jim

LEE PERKINS – Dean