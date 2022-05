Il corriere – The Mule: trama e cast

- Advertisement -

Il corriere – The Mule è un film drammatico diretto e interpretato da Clint Eastwood nel 2018, tratto da un’incredibile storia vera. Ecco trama e cast.

Classica storia americana, incredibilmente vera, quella raccontata da Clint Eastwood in Il corriere – The Mule, realizzato nel 2018 su sceneggiatura di Nick Schlenk (con cui già aveva collaborato dieci anni prima per Gran Torino). Per Eastwood si tratta del ritorno alla recitazione dopo Di nuovo in gioco, film sportivo del 2012 diretto da Robert Lorenz.

Il corriere – The Mule: la trama del film

Earl Stone è un novantenne floricoltore dell’Illinois, che trascorre la vita tranquillamente fino alla pensione. Ma la crisi economica del Midwest colpisce anche lui, ed Earl è costretto a vendere la sua casa per stare a galla, restando solo col suo pickup.

A questo punto, inizierà per lui una nuova vita: quella del corriere della droga per il cartello si Sinaloa. Appassionato dalla guida, l’anziano incomincerà a trasportare grossi carichi di droga dal Texas a Chicago, facendo affidamento sul fatto di essere un insospettabile e innocuo signore.

Il corriere – The Mule: il cast del film

Clint Eastwood, storico interprete di vari film tra Italia e Stati Uniti a partire dagli anni Sessanta e poi acclamato regista, dirige e interpreta questo film, per cui si è ritagliato la parte del protagonista. Accanto a lui, un cast di noti volti hollywoodiani, tra cui spicca Bradley Cooper, che aveva già lavorato con Eastwood nell’acclamato American Sniper. In un ruolo secondario, trova posto anche Alison Eastwood, figlia del regista, che torna a lavorare col padre dopo un cameo non accreditato in Bronco Billy, del 1980. Ecco il cast completo.

CLINT EASTWOOD – Earl Stone

BRADLEY COOPER – agente Colin Bates

MICHAEL PENA – agente Trevino

DIANNE WIEST – Mary Stone

ANDY GARCIA – Laton

ALISON EASTWOOD – Iris Stone

TAISSA FARMIGA – Ginny Stone

IGNACIO SERRICCHIO – Julio Gutierrez

LOREN DEAN – agente Brown

LAWRENCE FISHBURNE – agente speciale Warren Lewis

VICTOR RASUK – Rico

MANNY MONTANA – Axl

CLIFTON COLLINS JR. – Gustavo

ROBERT LASARDO – Emilio

NOEL GUGLIELMI – Bald Rob

EUGENE CORDERO – Luis Rocha