I magnifici 7: trama e cast

I magnifici 7 è un film western del 2016 diretto da Antoine Fuqua, remake del celebre film del 1960, a sua volta ispirato a un film di samurai.

Torna il grande western, e lo fa con il remake di un film cult come I magnifici 7, il cui originale risale al 1960. Stavolta alla regia non c’è più John Sturges, ma Antoine Fuqua (King Arthur, Attacco al potere, The Equalizer), con un cast e un approccio tutti nuovi per portare in scena un classico.

Vediamo insieme la trama e il cast di questa nuova incarnazione del film degli anni Sessanta, a sua volta ispirato al cult del cinema nipponico I sette samurai di Akira Kurosawa (1954).

I magnifici 7: la trama del film

1879, la cittadina di Rose Creek in California è tormentata dai sicari di Bartholomew Bogue, che vuole appropriarsi della terra per sfruttarne le miniere d’oro, e per questo compie ogni atrocità possibile contro la popolazione.

Dopo l’omicidio del marito, la giovane Emma Cullen decide di andare a cercare qualcuno che possa opporsi ai delinquenti, e trova l’aiuto di Sam Chisolm, un delegato di giustizia con un conto aperto con Bogue. Assieme, i due reclutano altri sei pistoleriper difendere il villaggio: il veterano della Guerra di Secessione Goodnight Robicheaux con il suo assistente cinese Billy Rocks, il fuorilegge messicano Vasquez, il giocatore d’azzardo Josh Faraday, un indiano comanche di nome Red Harvest e anche un vecchio cacciatore di indiani chiamato Jack Horne.

I magnifici 7: il cast del film

Una versione rimodernata, rispetto all’originale film de I magnifici 7, che mantiene lo stesso soggetto ma introduce personaggi nuovi. Protagonista un attore navigato come Denzel Washington, pupillo del regista Antoine Fuqua (con cui ha lavorato in The Equalizer), ma tutto il cast vanta vari nomi di Hollywood di diverse generazioni e anche etnicamente variegato.

DENZEL WASHINGTON: Sam Chisolm

CHRIS PRATT: Josh Faraday

ETHAN HAWKE: Goodnight Robicheaux

VINCENT D’ONOFRIO: Jack Horne

LEE BYUNG-HUN: Billy Rocks

MANUEL GARCIA RULFO: Vasquez

MARTIN SENSMEIER: Red Harvest

PETER SARSGAARD: Bartholomew Bogue

HALEY BENNETT: Emma Cullen

MATT BOMER: Matthew Cullen

LUKE GRIMES: Teddy Q

SEAN BRIDGERS: Fanning

BILLY SLAUGHTER: Josiah

CAM GIGANDET: McCann

WILLIAM LEE SCOTT: Moody