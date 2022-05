Mission Impossible 7: quando esce trama e cast

- Advertisement -

Tutto su Mission Impossible 7, il nuovo film della saga action spionistica con Tom Cruise: ecco di cosa parlerà, i nuovi interpreti e la data di uscita.

Tutti in fibrillazione per il ritorno sul grande schermo di Tom Cruise, non solo con il suo personaggio di Top Gun nel sequel del film cult di Tony Scott, ma anche per l’imminente uscita del nuovo capitolo della saga di Mission Impossible, che lo vede ormai protagonista dal 1996.

Mission Impossible 7 in realtà si intitolerà Mission: Impossible – Dead Reckoning, e il film di cui è da poco uscito il trailer sarà solo la prima parte della storia. Continuate a leggerne per saperne di più.

Mission Impossible 7 trailer

Mission Impossible 7 trama

Si sa ancora molto poco della trama di Mission Impossible 7, anche se il trailer uscito di recente lascia intendere una importante resa dei conti, che costringerà Ethan Hunt a rivedere i suoi principi.

Le prime indiscrezioni, supportate anche dalla visione del trailer, fanno pensare a un ricongiungimento della narrazione con il primo capitolo della saga: rivediamo infatti il personaggio di Eugene Kittridge, direttore dell’IMF nel film del 1996, oltre ad Alanna Mitsopolis, personaggio già presente nel precedente capitolo ma figlia di Max, altro personaggio importante del primo film.

Mission Impossible 7 cast

Comprensibilmente, anche questo settimo capitolo della serie cinematigrafica di Ethan Hunt vede la riconferma dei personaggi principali, a parti com’è ovvio da Tom Cruise per arrivare a Simon Pegg, Ving Rhames e Rebecca Ferguson, più come detto alcuni altri ritorni.

Tra le novità principali ci sono Haley Atwell (Agent Carter), nel ruolo di Grace, che lei stessa ha definito “un personaggio dalle sfumature ambigue”; mentre quasi nulla si sa dei ruoli di Pom Klementieff (Guardians of the Galaxy Vol. 2), Shea Wigham (Fast and Furious 9) e Indira Varma (Game of Thrones). Nel cast, inoltre, dovrebbe essere presente un veterano come Cary Elwes (La fantastica signora Maisel), ma anche sul suo personaggio c’è il riserbo più totale.

Mission Impossible 7 quando esce

L’attesa per il nuovo capitolo di Mission Impossible è ancora piuttosto lunga, visto che potremo vederlo solamente nel 2023: l’uscita italiana del nuovo film di Tom Cruise è stata fissata per il 14 luglio 2023.

Si sa già anche quale sarà la data si uscita del film successivo, girato in contemporanea con il settimo capitolo, di cui completerà la narrazione: lo potremo vedere in sala a partire dal 28 giugno 2024.