Il mandolino del capitano Corelli: dove si trova la spiaggia resa famosa dal film

- Advertisement -

Il mandolino del capitano Corelli è un film del 2001 diretto da John Madden e interpretato dal Nicholas Cage, che racconta dell’eccidio di Cefalonia.

Il film Il mandolino del capitano Corelli racconta, in maniera molto romanzata, la vera storia dell’eccidio di Cefalonia perpretrato dai soldati nazisti nel 1943 contro quelli italiani, intrecciando la vicenda con quella sentimentale del protagonista, un capitano italiano interpretato da Nicholas Cage, e di una ragazza greca, interpretata da Penelope Cruz.

Come molti film romantici dallo scenario esotico, anche questo ha catturato l’attenzione delgli spettatori e delle spettatrici, soprattutto per le bellissime location in cui è ambientato il film, a partire dalla celebre spiaggia. Dove si trova però nella realtà questo luogo?

Il mandolino del capitano Corelli: la location della spiaggia del film

La risposta, a dire il vero è abbastanza semplice: la location delle riprese de Il mandolino del capitano Corelli è esattamente quella prevista dall’ambientazione, ovverosia l’isola greca di Cefalonia.

Si tratta di una piccola isola dell’arcipelago delle Isole Ionie, site cioè nel Mar Ionio, subito a ovest della penisola greca e poco più a est della Calabria. All’epoca in cui è ambientato il film, Cefalonia era una normalissima isola di pastori, mentre negli ultimi anni si è trasformata in una delle mete turistiche più rinomate e ambite della Grecia, sopratutto per via del suo mare stupendo e delle sue incredibili spiagge.

Se volete fare un giro sulla spiaggia resa famosa da Il mandolino del capitano Corelli, non avete cha da fare un viaggio a Cefalonia e raggiungere la spiaggia di Antisamos, location di alcune delle scene più belle del film. Si trova in un’insenatura sul lato orientale dell’isola, a breve distanza dal porto di Sami.