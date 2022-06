George Clooney oggi: com’è diventato l’attore FOTO

- Advertisement -

Com’è oggi George Clooney, protagonista del film del 2011 Paradiso amaro e di molte altre pellicole di successo, tra cui Syriana, con cui vinse l’Oscar nel 2006?

È stato una delle più grandi star di Hollywood e degli attori più amati e desiderati della sua generazione: dal lancio con la serie E.R. ai successi di pubblico e critica come Ocean’s Eleven e Syriana, fino alla carriera da regista (Good Night and Good Luck, Le idi di marzo), George Clooney si è affermato come uno dei grandi nomi del cinema mondiale.

Questa sera lo potete vedere in televisione in Paradiso amaro, acclamato film del 2011 diretto da Alexander Payne, con cui ha ricevuto una candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista, vincendo anche un Golden Globe. Ma com’è diventato oggi, undici anni dopo, l’attore originario di Lexington nel Kentucky?

Com’è oggi George Clooney? FOTO

George Clooney oggi ha da poco compiuto 61 anni, essendo nato il 6 maggio 1961, e continua la sua carriera a Hollywood come attore, regista e produttore, anche se con ritmi meno sostenuti rispetto al passato.

In questi undici anni trascorsi da Paradiso amaro, ha recitato in film di grande successo come Gravity di Alfonso Cuaron (2013), Tomorrowland di Brad Bird (2015), Ave, Cesare! dei fratelli Coen (2016) e Money Monster di Jodie Foster (2016). Come regista, ha diretto e interpretato Monuments Men (2014) e The Midnight Sky (2020), mentre solo dietro la macchina da presa ha realizzato Suburbicon (2017) e Il bar delle grandi speranze (2021), che al momento è la sua ultima opera.

È anche tornato a lavorare in televisione, dove aveva preso il volo la sua carriera negli anni Novanta: nel 2019 ha infatti diretto e interpretato la miniserie Catch 22.

Sul fronte della vita privata, George Clooney ha iniziato nel 2013 una relazione con l’avvocata britannica-libanese specializzata in diritti umani Amal Ramzi Alamuddin, che ha sposato infine a Venezia nel settembre 2014. Nel 2017, la coppia ha avuto due gemelli, Ella e Alexander.