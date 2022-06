A casa tutti bene location: dove si trova la villa

- Advertisement -

Dov’è stato girato A casa tutti bene, il film del 2018 diretto da Gabriele Muccino? Scopriamo dove sono ambientate le scene nella bellissima villa.

Una famiglia numerosa si ritrova dopo tanto tempo sull’isola dove vivono i due capostipiti Alba e Pietro, per festeggiare le loro nozze d’oro, ma alla fine emergeranno segreti e dissapori che sconvolgeranno la vacanza. È questa la trama di A casa tutti bene, il dramma diretto da Gabriele Muccino nel 2018, con un ampio cast di noti attori e attrici italiani.

A farla da padrona, ovviamente, è la stupenda location isolana in cui è ambientato il film, ricostruita interamente a Ischia, nel Golfo di Napoli. Ma a saltare all’occhioè soprattutto la grande villa i cui vivono Alba e Pietro, in cui si ritrova la famiglia protagonista e in cui vengono celebrati i festeggiamenti. Dove si trova esattamente questo luogo?

A casa tutti bene: dove si trova la villa

Come detto poco sopra, A casa tutti bene è stato girato tutto sull’isola di Ischia, e così anche la villa in cui si svolgono diverse scene della pellicola può essere trovata esplorando l’isola campana.

La lussuosa abitazione in cui si ritrovano i protagonisti, che fa da dimora agli anziani Alba e Pietro, è la bellissima Villa Gancia a Forio, una località posta sul lato occidentale dell’isola. La sfarzosa casa con il suo colorato giardino è stata fatta costruire negli anni Cinquanta dalla famiglia Gancia, nota proprietaria di un’azienda produttrice di spumante.