Kristen Stewart e Robert Pattinson storia d’amore: fake per Twilight?

- Advertisement -

Scopriamo tutta la verità sulla storia d’amore tra Kristen Stewart e Robert Pattinson, i due volti di Twilight.

Una delle coppie più famose della storia recente del cinema è sicuramente quella composta da Kristen Stewart e Robert Pattinson. L’amore impossibile tra un’umana e un vampiro, tra Bella Swan ed Edward Cullen, una passione che ha fatto sognare milioni di fan e che ha appassionato anche grazie al triangolo con Jacob Black, il tenebroso lupo mannaro interpretato da Taylor Lautner. Sappiamo benissimo che alla fine tra il vampiro e il lupo Bella ha scelto il primo e così Kristen Stewart e Robert Pattinson, interpreti di Bella ed Edward nei cinque film che compongono la saga di Twilight, sono diventati una delle coppie più celebri del grande schermo. I due attori però hanno avuto anche una storia nella vita reale, un amore su cui molti hanno sempre nutrito dei dubbi, insinuando che in realtà la storia fosse solo una conseguenza dei fatti narrati in Twilight. Andiamo a scoprire com’è andata realmente tra loro.

Kristen Stewart e Robert Pattinson: la storia d’amore

L’amore tra Kristen Stewart e Robert Pattinson è sbocciato nel 2009, proprio quando i due si trovavano sul set dei film della saga. La storia è durata però solo tre anni, è terminata nel 2012, a causa di un tradimento della donna. Proprio l’attrice di recente è tornata su quella storia in un’intervista al The New Yorker, raccontando come Pattinson sia stato il suo primo amore, ma quella passione si è interrotta improvvisamente nel 2012, quando sono trapelate delle foto della Stewart con il regista Rupert Sanders.

Proprio questo risvolto ha fatto dubitare a molti della veridicità della storia, credendo che in realtà i due stessero insieme solo di facciata, per motivi mediatici legati ovviamente alla saga di cui erano protagonisti. A distanza di anni Kristen Stewart ha però confermato la veridicità di quei sentimenti, raccontando come tutto tra loro sia andato in pezzi dopo la scoperta di quel tradimento. Successivamente i due hanno provato a riavvicinarsi, ma Pattinson non riusciva più a fidarsi di lei e quindi l’amore è definitivamente tramontato.