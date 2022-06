Peaky Blinders 6 trama e cast dell’ultima stagione

- Advertisement -

Peaky Blinders 6 è l’ultima stagione della serie TV con protagonista Cillian Murphy. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Scopriamo qual è la trama di Peaky Blinders 6, l’ultima stagione della serie di Steven Knight di genere storico, gangster e drammatico. Una storia ambientata dopo la prima guerra mondiale e ispirata a una reale banda criminale.

Peaky Blinders 6 trama

Gli eventi del finale della quinta stagione hanno spinto Tommy Shelby all’assoluta disperazione. Prova il suicidio ma viene salvato da Arthur, che ha rimosso i proiettili dalla sua pistola. Scopre che il fallito assassinio di Mosley è stato determinato da un’organizzazione molto potente, che ha ucciso anche Polly.

Trascorsi quattro anni, tutto è cambiato. Tommy e Michael sono acerrimi nemici e il capo dei Peaky Blinders, dopo aver smesso di bere, si dà al traffico dell’oppio e stringe un accordo con i suoi acerrimi nemici: i nazisti. Fa tutto parte di un piano molto ampio e rischioso, come al solito per Tommy. Metterlo in pratica vuol dire correre il rischio di perdere altri membri della sua famiglia. Lizzie e Ada sono al limite e vogliono dire addio a questa vita, mentre Arthur è ormai assueffatto all’oppio. Un ultimo grande piano e poi i Peaky Blinders riposerranno. Questa è la promessa di Tommy.

Nella sesta stagione ritroviamo vecchi e amati personaggi e salutiamo alcune new entry. Cillian Murphy è ancora una volta Tommy Shelby, mentre sua moglie Lizzie ha il volto di Natasha O’Keeffe. Arthur è Paul Anderson, mentre Ada è interpretata da Sophie Rundle. Michael Gray è ancora una volta interpretato da Finn Cole, mentre sua moglie Gina Gray è Anya Taylor-Joy. Ritorna anche Oswald Mosley, ovvero Sam Claflin. Altro grande nome del cast è Tom Hardy, che interpreta Alfie Solomon. Vi sarà il ritorno di Linda Shelby, interpretata da Kate Phillips, così come Aimee-Ffion Edwards, che interpreta Esme Shelby-Lee.

Tra le new entry vi è Captain Swing / Laura McKee, ovvero Charlene McKenna, così come James Frecheville nei panni di Jack Nelson e Amber Anderson in quelli di Lady Diana Mitford. Rivediamo inoltre Packy Lee (Johnny Dogs), Benjamin Zephaniah (Jeremiah Jesus), Ned Dennehy (Charlie Strong), Neil Maskell (Winston Churchill), Harry Kirton (Finn Shelby), Daryl McCormack (Isaiah Jesus), tra gli altri.

Peaky Blinders 6 quando esce

Peaky Blinders 6 è andato in onda dal 27 febbraio al 3 aprile 2022 su BBC. L’ultima stagione sarà invece disponibile in Italia e nel resto del mondo in streaming su Netflix. La data d’uscita è fissata per il 10 giugno a partire dalle ore 9.00 del mattino.

Peaky Blinders 6 quanti episodi

L’ultima stagione della serie è composta da sei episodi. Ecco i titoli delle puntate di Peaky Blinders 6:

Black Day

Black Shirt

Gold

Sapphire

The Road to Hell

Lock and Key