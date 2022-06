La custodia di Mallie: trama film

- Advertisement -

La custodia di Mallie è un film thriller del 2020 diretto da Lisa France, con protagonista la Karynn Moore di Twisted. Ecco la trama del film.

Un thriller pomeridiano per il pubblico di Tv8: oggi, giovedì 9 giugno, alle 14.20 va in onda La custodia di Mallie, il film diretto nel 2020 da Lisa France (The Unseen, Ricetta per un inganno) e scritto da Sandra Bailey (Bellezza letale). Nel cast spicca Karynn Moore (Come l’acqua per gli elefanti, Jane stilista per caso, Twisted), affiancata nella pellicola da Jade Harlow e Rosalie McIntire.

Scopriamo insieme la trama del film.

La custodia di Mallie: la trama del film

Carlyn apprende della morte della sorella Nikki, da cui era stata separata da giovanissima, quando erano state affidate a due famiglie diverse, e con la quale non ha mai avuto grandi rapporti.

Eppure, per qualche ragione, Nikki ha lasciato scritto che sarebbe dovuta essere proprio la sorella a diventare la tutrice della sua piccola figlia adottiva Mallie. Carlyn, così, accetta di prendersi cura della bambina, scomprendo che questa è l’unica erede di una grande eredità. Un particolare che mette però a repentaglio la sicurezza di entrambe.