La Scelta – The Choice dove è stato girato: dove si trova l’isola

La scelta – The Choice è un film del 2016 diretto da Ross Katz e tratto da un romanzo di Nicholas Sparks. Scopriamo dov’è stato girato il film.

Un classco triangolo amoroso, quello al centro di La scelta – The Choice, dramma sentimentale tratto dall’ennesimo successo editoriale di Nicholas Sparks (Le pagine della nostra vita, Le parole che non ti ho detto, Come un uragano) e affidato alla regia di Ross Katz (Lost in Translation, Marie Antoinette).

Alcune delle scene più affascinanti e suggestive si svolgono sulla piccola isola che Travis ha ereditato da suo nonno, e sulla cui spiaggia una notte lui e Gabby si scambiano reciproca promessa di vita insieme. Dove si trova questo posto? Scopriamolo insieme.

La scelta – The choice: dove si trova l’isola

Sia il romanzo che il film sono ambientati in North Carolina, uno stato della costa orientale degli Stati Uniti che è l’ambientazione tipica delle opere di Nicholas Sparks.

La location principale di La scelta – The choice è la città di Wilmington, un centro di circa 116.000 abitanti sulla costa della North Carolina, dove si trova anche la spiaggia di Wrightsville Beach, uno dei luoghi in cui la troupe cinematografica ha realizzato le riprese del film.