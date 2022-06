Scusate se esisto: trama cast e significato

- Advertisement -

Scusate se esisto è una commedia del 2014, con Raoul Bova e Paola Cortellesi, diretto da Riccardo Milani: ecco tutte le informazioni sulla pellicola.

Paola Cortellesi interpreta una professionista molto stimata all’estero, ma che in Italia non riesce a trovare un lavoro che la valorizzi come merita, e per questo decide di farsi passare per uomo. Trovata bizzarra che apre a molte situazioni esilaranti, e che sta alla base di questo film di Riccardo Milani (Benvenuto Presidente!, Come un gatto in tangenziale).

Ecco tutte le informazioni utili per prepararsi alla visione del film: la trama, il cast e il significato della pellicola.

Scusate se esisto: la trama del film

Serena è una valida architetta abruzzese che, dopo aver lavorato a lungo a Londra con successo, decide di tornare in Italia, ma si rende conto che per una donna trovare un impiego all’altezza delle sue capacità e del suo curriculum nel proprio Paese è tutt’altro che facile.

Così, per ottenere un progetto di riqualificazione del quartiere Corviale a Roma, decide di ricorrere a uno stratagemma: farsi passare per uomo. Si accorda così con Francesco, un uomo gay divorziato, per spacciarsi per l’architetto che propone il progetto, reggendole la facciata.

Scusate se esisto: il significato del film

L’equivoco comico – che in realtà tanto comico non è – alla base di Scusate se esisto è che nella società italiana i ruoli di potere e prestigio sono quasi esclusivamente appannaggio degli uomini, a prescindere dalle loro effettive abilità. È per questo che Serena, scambiata per uomo da una banale inversione tra nome e cognome, accetta di essere “rappresentata” da Francesco, pur di poter vedere ascoltate le sue idee.

Nel finale, però, il teatrino ovviamente finisce per saltare in aria, ma la rivelazione si trasforma in un discorso d’ispirazione che porta molti dipendenti del dottor Ripamonti (tra cui anche Michela, che si trova sua malgrado in una situazione simile a quella di Serena) a gettare la maschera e a ribellarsi al comportamento del capo.

Scusate se esisto: il cast del film

Una commedia dal risvolto sociale, che punta molto sulla sua protagonista Paola Cortellesi, una delle più note e apprezzate attrici italiane, e non solo per i suoi ruoli comici. Ad affiancarla uno degli storici “belli” del cinema italiano, Raoul Bova, qui in un ruolo un po’ diverso dal solito. Ecco il cast completo di Scusate se esisto.

PAOLA CORTELLESI – Serena Bruno

RAOUL BOVA – Francesco

CORRADO FORTUNA – Pietro

LUNETTA SAVINO – Michela

MARCO BOCCI – Nicola

ENNIO FANTASTICHINI – Dott. Ripamonti

CESARE BOCCI – Volponi

STEFANIA ROCCA – Maria

FEDERICA DE COLA – Martina

BEATRICE VENDRAMIN – Monica

SIMON GRECHI – Marco

FILOMENA MACRO – zia di Serena

FRANCA DI CICCIO – mamma di Serena